Вычислить:(1+2 i)*(2-i)+(3-2 i)*(2-3 i)

Алгебра
Вычислить:(1+2 i)*(2-i)+(3-2 i)*(2-3 i)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program fagasg; var g,h: Real; i: integer; begin g:=3; h:=3; For i:=2 to 10 do  begin   g:=g+i+1;   h:=g*h;   end; Writeln(h); end. 
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