Вычислить:(1+2 i)*(2-i)+(3-2 i)*(2-3 i)
Алгебра
Вычислить:(1+2 i)*(2-i)+(3-2 i)*(2-3 i)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program fagasg; var g,h: Real; i: integer; begin g:=3; h:=3; For i:=2 to 10 do begin g:=g+i+1; h:=g*h; end; Writeln(h); end.
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Алгебра