Вычислить удобным способом 1.5-5.4+(-1.6)+8.5 4.37+(-3.65)+(-7.35)+6.63 0.13+(-9.94)+(-2.13)+(-0.-6)

Математика
Вычислить удобным способом 1.5-5.4+(-1.6)+8.5 4.37+(-3.65)+(-7.35)+6.63 0.13+(-9.94)+(-2.13)+(-0.-6)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.5+5.5-5.4-1.6=0 4.37+6.63-3.65-7.35=0 -8.94-0.06+1.13-2.13=-10
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