Выполните деление в столбик: а)53,5:5 б)1,75:7 в)0,48:6 г)13,2:24 д)0,7:25 е)7,9:316 ж)543,4:143 з)40,005:127 и)9,607:10 к)14,706:1000 л)0,0142:100 м)0,75:10000
Математика
Выполните деление в столбик: а)53,5:5 б)1,75:7 в)0,48:6 г)13,2:24 д)0,7:25 е)7,9:316 ж)543,4:143 з)40,005:127 и)9,607:10 к)14,706:1000 л)0,0142:100 м)0,75:10000
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Гость:
Вот только до г).............
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