Выполните вычитания: 9 11/15 - 4, 11 - 5/18, 21 - 8 7/15, 8 3/17 - 4 11/17, 10 15/16 - 3 3/4. Помогите пожалуйст??! Примного благодарен!
Математика
Выполните вычитания: 9 11/15 - 4, 11 - 5/18, 21 - 8 7/15, 8 3/17 - 4 11/17, 10 15/16 - 3 3/4. Помогите пожалуйст??! Примного благодарен!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 11/15 - 4= 5 11/15;/// 11 - 5/18=10 18/18-5/18=10 13/18;/// 21 - 8 7/15=20 15/15-8 7/15=12 8/15;/// 8 3/17 - 4 11/17=7 20/17-4 11/17=3 9/17;/// 10 15/16 - 3 3/4=10 15/16-3 12/16= 7 3/16
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