Вырази 10 см в метрах,210г в килограммах,15мин в часах

Математика
Вырази 10 см в метрах,210г в килограммах,15мин в часах
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10см=0,1 м 210г=0,21кг 15мин=0,25ч
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