За несколько книг заплатили 5 200 тенге стоимость одной из книг составляют 30% а друг??я -45 израсходованных денег на несколько дней первая книга дешевле 2

Математика

За несколько книг заплатили 5 200 тенге стоимость одной из книг составляют 30% а друг??я -45 израсходованных денег на несколько дней первая книга дешевле 2

Автор: Гость