За несколько книг заплатили 5 200 тенге стоимость одной из книг составляют 30% а друг??я -45 израсходованных денег на несколько дней первая книга дешевле 2

Математика
За несколько книг заплатили 5 200 тенге стоимость одной из книг составляют 30% а друг??я -45 израсходованных денег на несколько дней первая книга дешевле 2
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