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Естествознание
Естествознание
Почему в колодце начинает резко падать уровень воды?
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Естествознание
Что означает слово цвыркать?
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Естествознание
Какие есть еще выражения кроме "пока рак на горе не свистнет!
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Естествознание
Как называется наука изучающая круги на полях?
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Естествознание
Может ли вода течь вверх?
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Естествознание
Почему мы говорим "хлеб наш насущный"?
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Естествознание
"семь пятниц на неделе"? почему эта фраза означает постоянные перемены?
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Естествознание
Почему часы носят именно на левой руке?
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Естествознание
Для чего в мужские писсуары кладут лед?
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Естествознание
У меня длина ступни — 26 см, а размер — 40, почему?
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Естествознание
По какому принципу образованы ряды?
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Естествознание
что такое лондонский кэбмен?
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Естествознание
Китайское изобретение появившись в Лондоне стало злейшим врагом лондонских кэбменов.
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Естествознание
"A hungry belly has no ears", какое русское обозначение этой пословицы
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Естествознание
Интеграция. Что такое интеграция?
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Естествознание
Как сделать резину?
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Естествознание
Какими способами можна улучшить запоминание чисел и слов
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Естествознание
"Посыпать голову пеплом" откуда пошло это выражение и что оно значит?
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Естествознание
Почему летние каникулы именно летом?
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Естествознание
Все говорят попал впросак. А что же такое просак?
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Естествознание
Почему после снегопада становится так тихо на улице?
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Естествознание
Как уберечь крышу во время сильного ветра?
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Естествознание
Зачем в центре купола парашюта делают отверстие?
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Естествознание
Почему меняется тон звука постукивая по чашке при размешивании растворимого кофе
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Естествознание
КТО ПРИДУМАЛ КУБИК РУБИКА?
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