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Метрология
Метрология
Что такое ISO?
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Метрология
какой эталон у кг и где он хранится?
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Метрология
три аксиомы системного подхода к совершенствованию деятельности компании
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Метрология
Определение понятия «Метрика», применяемое при разработке ПО
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Метрология
Каков реальный механизм управления процессом разработки ПО
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Метрология
Какие стадии жизненного цикла ПО наиболее часто используют для выявления возможных дефектов разрабат
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Метрология
Какой базовый принцип положен в основу стандарта ISO 12207?
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Метрология
Какие существуют виды стандартов
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Метрология
Классификация измерений
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