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Природоведение
Природоведение
Ланцюжок живленя в літку?
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Природоведение
як ти розумієш вислів людина частина природи
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Природоведение
прогноз погоди це:
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Природоведение
Какова роль животных в жизни растений?
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Природоведение
подскажите где можно скачать учебник по природоведению Сухова Строгонов 5 класс сылку если можно??
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Природоведение
Почему в колодце начинает резко падать уровень воды?
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Природоведение
Количество молний которые ежедневно происходят на планете Земля?
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Природоведение
Может ли вода течь вверх?
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Природоведение
почему снегири прилетают зимой? что за холодолюбивые птицы
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Природоведение
Почему у радуги форма дуги, а не квадрата например?
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Природоведение
что является главным производителем кислорода на Земле?
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Природоведение
Как происходит образование пещер?
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Природоведение
Что такое зыбучий песок?
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Природоведение
Муравейник, как же он устроен?
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Природоведение
Откуда пошло название «бабье лето» и почему оно такое короткое?
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Природоведение
почему так бывает, есть молния но не слышен гром
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Природоведение
Почему существуют времена года?
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Природоведение
Сколько весит один карат?
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Природоведение
как работает фейерверк?
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Природоведение
Правда ли, что вода может закипать при температуре ниже 100 градусов?
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Природоведение
как работает пылесос?
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Природоведение
Что значит "эффект лотоса"??
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Природоведение
Зачем паук плетет паутину.
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Природоведение
какое насекомое самое маленькое
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Природоведение
Зачем жирафу такая длинная шея
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