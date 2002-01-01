Геодезия
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- Реферат: GeoCad, как база данных для ведения реестра регистрации прав на недвижимость и сделок с ним
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- Реферат: Болота
- Реферат: Верховые болота
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- Реферат: Гидравлика
- Реферат: Горно-графическая документация
- Реферат: Землетрясения
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