Издательское дело и полиграфия
- Реферат: Научно-познавательная журналистика
- Реферат: Интернет и журналистика
- Реферат: Международные отношения и журналистика
- Реферат: Паблик рилейшнз
- Реферат: Искусство публицистики
- Реферат: Журналистское расследование: поиски жанра
- Доклад: Шрифт. Этапы развития и изменения формы
- Реферат: Современные газетные жанры
- Реферат: Современная зарубежная журналистика
- Реферат: Теория и методика периодической печати и информационных агенств
- Реферат: Теория и методика телевизионной журналистики
- Реферат: Разноликая журналистика в зеркале научного журнала
- Доклад: Применение правила "Золотого сечения" при исследовании журналистского текста
- Реферат: Жанры в теории и практике журналистики
- Реферат: Новый жанр публицистики
- Реферат: Система жанров радиожурналистики
- Дипломная работа: СМИ как субъект политического процесса и инструмент политических технологий
- Реферат: Средства массовой информации как источник агрессии
- Реферат: Программа курса «Язык рекламы»
- Реферат: Лингвостилистические характеристики рекламного дискурса (на материале автомобильной рекламы)