Краткое содержание произведений
- Изложение: Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Лермонтов М.Ю.
- Изложение: Краткое содержание книги Родинка, автора Михаил Шолохов
- Изложение: Один день Ивана Денисовича. Солженицин А.И.
- Изложение: Шибалково семя. Шолохов М.А.
- Изложение: Разгром. Фадеев А.А.
- Изложение: Продкомиссар. Шолохов М.А.
- Изложение: Матренин двор. Солженицин А.И.
- Изложение: Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Салтыков-Щедрин М.Е.
- Изложение: Прощание с Матерой (В.Распутин)
- Изложение: Путешествие из Петербурга в Москву. Радищев А.
- Изложение: Дикий помещик. Салтыков-Щедрин М.Е.
- Изложение: Капитанская дочка. Пушкин А.С.
- Изложение: Барышня-крестьянка. Повести Белкина. Пушкин А.С.
- Изложение: Каменный гость. Маленькие трагедии. Пушкин А.С.
- Изложение: Моцарт и Сальери. Маленькие трагедии. Пушкин А.С.
- Изложение: Скупой рыцарь. Маленькие трагедии. Пушкин А.С.
- Изложение: Метель. Повести Белкина. Пушкин А.С.
- Изложение: Бедная Лиза . Карамзин Н.М.
- Изложение: Борис Годунов. Пушкин А.С.
- Изложение: Станционный смотритель. Повести Белкина. Пушкин А.С.