Криминология
- Реферат: Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов
- Реферат: Криминалистическая тактика следственного осмотра и освидетельствования
- Реферат: Борьба с преступностью на современном этапе (актуальные вопросы)
- Реферат: Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве предварительного следствия
- Реферат: Виды экстремальных ситуаций
- Реферат: Женская преступность
- Реферат: Женская преступность
- Реферат: Жертвы и социальные последствия преступлений
- Реферат: Контрольная работа
- Реферат: Криминалистическая тактика следственного осмотра и освидетельствования
- Реферат: Криминалистическая характеристика преступлений, сопряженных с изнасилованием
- Реферат: Криминалистическое исследование письма
- Реферат: Криминологическая статистика
- Реферат: Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью
- Реферат: Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, относящихся к компетенции ОВД
- Реферат: Криминологическая характеристика личности преступника
- Реферат: Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной преступности
- Реферат: Криминологическое прогнозирование
- Реферат: Криминологическая статистика
- Реферат: Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью