Наука и техника
- Реферат: Современное состояние в научной и инновационной сфере
- Реферат: Смысловое значение цветов
- Реферат: Апофатика - основной метод науки XXI века
- Реферат: Природа науки
- Реферат: Globalstar: спутниковая система персональной связи
- Доклад: Принцип антропогенеза
- Доклад: Детерминизм
- Доклад: Вечный двигатель
- Доклад: Витализм
- Реферат: О мозге, психике, компьютерах, моделях и долгих спорах
- Доклад: Организация работ по стандартизации
- Реферат: Самолётные связные радиостанции
- Реферат: Особенности научного познания окружающего мира
- Реферат: А.С. Пушкин и естественно-научная картина его времени
- Доклад: Искусство и физика
- Реферат: Обедненный уран и богатая фантазия
- Реферат: Пушкин и физика
- Реферат: «Ядерные сверхматериалы»: судьба неслучайных мифов
- Реферат: Модели научного познания
- Доклад: Научные открытия