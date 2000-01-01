Управленческие науки
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- Реферат: Билеты по инновационному менеджменту за осенний семестр 2000 года
- Реферат: Этапы формирования и развития менеджмента
- Реферат: Решение проблем и принятие решений
- Реферат: Управление и социальная информация
- Реферат: Решение проблем и принятие решений
- Реферат: Билеты по инновационному менеджменту за осенний семестр 2000 года
- Реферат: Билеты по предмету Разработка управленческого решения за осенний семестр 2000 года
- Реферат: Экзаменационные билеты по предмету Стратегическое планирование за конец 2000 года
- Реферат: Роль и позиции в нововведениях.
- Реферат: Управление и социальная информация
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- Реферат: Прогнозирование
- Реферат: Роль учета в повышении экономической эффективности производственной деятельности
- Реферат: Разработка ассортимента продукции для ресторана индийской кухни с учетом национальных традиций Индии
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