Сочинение « О Русь моя! Жена моя!» Образ России в поэзии А. Блока

Это произведение возникло из тумана, который появился мистическим образом, где олицетворена девушка с косой, жаждущая любви.

Даже если поэта посещали фантазии, которые являлись потусторонними, то они все равно стремились вернуть его в обыкновенную жизнь.

Блок олицетворяет Родину в качестве жены, со стороны глянца, который имеет журнал, она может быть милашкой, а с другой стороны – суровой и требовательной.

Кроме памяти и поминовения муж ничего больше не потребует от своей жены, ведь много времени прожито совместно и они являются похожими друг на друга, как евразийская Русь — жена и ее Охранитель, эти слова подтверждаются фразами одного из написанного им произведения: «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, С раскосыми и жадными глазами! Да, так любить, как любит наша кровь, Никто из вас давно не любит! Мы любим всё. . . Мы помним всё. . . »

Поэт не единожды пытался назвать Россию «Сфинксом с древнею загадкой», где несколько раз она приобретала женский лик и занималась прощением грехов: «Чтобы распутица ночная От родины не увела».

Автор в окончании своих строк ставит вопросительный знак, но сам он Родину не предавал: «Синеокая, Бог тебя создал такой. Гений первой любви надо мной».

Блок не имел возможности увидеть испытания, происходящие в будущем на Руси, и слова из его молитвы служат этому доказательством: «И пусть над нашим смертным ложем Взовьется с криком воронье».