Сочинение Знания в нашей стране

Я считаю, что богатство в мозгах, а не в недрах.

Проблема заключается в том, что нужно научиться ценить и продавать наши знания.

В нашей стране всегда было много «мастеров на все руки», о них даже писали сказки. Например, взять того же «Левшу», который подковал блоху. Он был очень умен в своем деле, но, кроме него, мало, что умел.

По моему мнению, в наши дни ситуация обстоит точно также. Сейчас полно народных умельцев, но работают они за гроши и маловероятно, что пробьются вверх по карьерной лестнице. У многих из этих мастеров отсутствуют предпринимательские способности, без которых они не смогут сделать свою работу выгодной.

Из нашей страны переманивают на Запад молодых умных людей, которые используют свою «голову» на разработку, усовершенствование технологий другой страны - нашего потенциального конкурента. Например, в Америке в научные разработки вкладывается в десятки раз больше денег, чем в России. Что же вы хотите после этого?

Нашей стране нужно развивать область наукоемких технологий и грамотно сочетать это с экономическими возможностями и умениями. Надо восстанавливать старые предприятия, закупать новое техническое оборудование и привлекать молодых специалистов. Думаю, что только тогда мы сможем выйти на новый уровень и поймем, как важно ценить знания и осуществлять их продажу, если нам это будет выгодно. .