Сочинение «Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа XIX века»
«Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа XIX века» (О. Э. Мандельштам)
Жизнь и судьба русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой, которую критики называют поэтом, трудны и трагичны. Она родилась в Одессе, детство и юность ее прошли в Царском Селе. О нем она с любовью писала:
По аллее проводят лошадок.
Длинны волны расчесанных грив.
О, пленительный город загадок,
Я печальна, тебя полюбив.
Стихи Анна Ахматова начала писать рано, в одиннадцать лет. Первый ее сборник вышел в 1912 г. После Великой Октябрьской революции стихи Ахматовой почти не печатались. О себе поэтесса писала: «Я не переставала писать стихи. Для меня в них — связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных».
Творчество Ахматовой обогатило русскую лирику. Диалогом со временем, вечностью и собственным сердцем «Ахматова принесла в русскуюлирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа XIX века». Лирика Ахматовой — это сплав мгновения и вечности.
Главная тема ее лирики — любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство. Любовь в стихах Ахматовой — это одновременно источник неиссякаемой радости и горьких страданий. Это песнь песней, счастье, светлое чувство, расцвет всего лучшего в человеке, подъем сил, прежде всего духовных, но это и слезы, печаль, страх, сомнения, страдание, казнь. . . Но в любом случае — это высота человеческого «я», высота его сущности. И в этом Ахматова — наследница великой русской классической литературы, утверждающей, что любовь возвышает человека, окрыляет, дает силы, очищает, это катарсис, необходимый каждому из живущих на Земле людей. Вспомним Н. Г. Чернышевского: «Истинная любовь очищает и возвышает всякого человека, совершенно преобразуя его».
В стихотворении «Любовь» мы слышим приподнятые, нежные интонации. Поэтесса говорит о любви нежно, ласково, утверждая, что любовь великое таинство:
То змейкой, свернувшись клубком,
У самого сердца колдует,
То целые дни голубком На белом окошке воркует. . .
Любовь для Ахматовой несет новые чувства, переживания, она уводит ее от спокойной жизни. . .
Но верно и тайно ведет От радости и от покоя. . .
Для Ахматовой любовь — это всегда новое, прекрасное, неизведанное:
Умеет так сладко рыдать В молитве тоскующей скрипки,
И страшно ее угадать В еще не знакомой улыбке.
На примере этого небольшого стихотворения мы еще раз убеждаемся в том, что для Анны Ахматовой любовь — это всегда нежное и прекрасное чувство. Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики сродни огромной сложности и психологическому богатству русского романа XIX в.
В стихотворении «Ты письмо мое, милый, не комкай. . . » Ахматова пишет о любви иначе. Мы чувствуем другое настроение поэтессы. Это стихотворение перекликается с темой безответной любви в романах русской литературы XIX в. с их психологическим богатством. В просьбе, обращенной к любимому, слышится большое чувство:
Ты письмо мое, милый, не комкай,
До конца его, друг, прочти.
Надоело мне быть незнакомкой,
Быть чужой на твоем пути.
В стихотворении говорится о том, что эта любовь не первая, но она все равно страстная и глубина и яркость переживаний сильны:
Не гляди так, не хмурься гневно,
Я любимая, я твоя.
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