Сочинение «Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа XIX века»

«Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа XIX века» (О. Э. Мандельштам)

Жизнь и судьба русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой, которую критики называют поэтом, трудны и трагичны. Она родилась в Одессе, детство и юность ее прошли в Царском Селе. О нем она с любовью писала:

По аллее проводят лошадок.

Длинны волны расчесанных грив.

О, пленительный город загадок,

Я печальна, тебя полюбив.

Стихи Анна Ахматова начала писать рано, в одиннадцать лет. Первый ее сборник вышел в 1912 г. После Великой Октябрьской революции стихи Ахматовой почти не печатались. О себе поэтесса писала: «Я не переставала писать стихи. Для меня в них — связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных».

Творчество Ахматовой обогатило русскую лирику. Диалогом со временем, вечностью и собственным сердцем «Ахматова принесла в русскуюлирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа XIX века». Лирика Ахматовой — это сплав мгновения и вечности.

Главная тема ее лирики — любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство. Любовь в стихах Ахматовой — это одновременно источник неиссякаемой радости и горьких страданий. Это песнь песней, счастье, светлое чувство, расцвет всего лучшего в человеке, подъем сил, прежде всего духовных, но это и слезы, печаль, страх, сомнения, страдание, казнь. . . Но в любом случае — это высота человеческого «я», высота его сущности. И в этом Ахматова — наследница великой русской классической литературы, утверждающей, что любовь возвышает человека, окрыляет, дает силы, очищает, это катарсис, необходимый каждому из живущих на Земле людей. Вспомним Н. Г. Чернышевского: «Истинная любовь очищает и возвышает всякого человека, совершенно преобразуя его».

В стихотворении «Любовь» мы слышим приподнятые, нежные интонации. Поэтесса говорит о любви нежно, ласково, утверждая, что любовь великое таинство:

То змейкой, свернувшись клубком,

У самого сердца колдует,

То целые дни голубком На белом окошке воркует. . .

Любовь для Ахматовой несет новые чувства, переживания, она уводит ее от спокойной жизни. . .

Но верно и тайно ведет От радости и от покоя. . .

Для Ахматовой любовь — это всегда новое, прекрасное, неизведанное:

Умеет так сладко рыдать В молитве тоскующей скрипки,

И страшно ее угадать В еще не знакомой улыбке.

На примере этого небольшого стихотворения мы еще раз убеждаемся в том, что для Анны Ахматовой любовь — это всегда нежное и прекрасное чувство. Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики сродни огромной сложности и психологическому богатству русского романа XIX в.

В стихотворении «Ты письмо мое, милый, не комкай. . . » Ахматова пишет о любви иначе. Мы чувствуем другое настроение поэтессы. Это стихотворение перекликается с темой безответной любви в романах русской литературы XIX в. с их психологическим богатством. В просьбе, обращенной к любимому, слышится большое чувство:

Ты письмо мое, милый, не комкай,

До конца его, друг, прочти.

Надоело мне быть незнакомкой,

Быть чужой на твоем пути.

В стихотворении говорится о том, что эта любовь не первая, но она все равно страстная и глубина и яркость переживаний сильны:

Не гляди так, не хмурься гневно,

Я любимая, я твоя.

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