Сочинение Анализ баллады "Лесной царь" В.А.Жуковского

Василий Андреевич Жуковский -- выдающийся русский поэт, он является основоположником жанра баллады в России. Ему принадлежат не только оригинальные "русские" баллады, но и талантливые переводы зарубежной классики, например, "Лесной царь".

Это перевод баллады Гeте "Erlkonig", сюжет которой немецкий поэт-философ заимствовал в датском народном эпосе.

Жуковский отступил от подлинника, однако, его перевод по совершенству формы сразу же был признан образцовым.

В балладе "Лесной царь" мы слышим проникновенный голос рассказ-чика, которому жаль больное дитя, принимающее горячечный бред за действительность. Поэт не просто передает разговор отца с сыном, он сам ощущает страх ребенка и бессилие отца помочь ему:



Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?

Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:

Он в желтой короне, с густой бородой

О нет, то белеет туман над водой.



Лесной царь, при этом, воспринимается романтическим злодеем, искушающим невинную душу:



Дитя, оглянися; младенец, ко мне;

Веселого много в моей стороне:

Цветы бирюзы, жемчужны струи;

Из золота слиты чертоги мои. . .



С каждым четверостишьем нарастает драматизм баллады. Автор держит в напряжении своих читателей, невольно задающих себе вопрос: кто победит в этом единоборстве -- дух или человек?

Эмоциональное и художественное воздействие произведения настолько велико, что нам кажется, будто мы физически ощущаем страдания ребенка, его боль, ужас и трепет перед лесным царем.



Родимый, лесной царь нас хочет догнать,

Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать.

Ездок оробелый не скачет, летит,

Младенец тоскует, младенец кричит. . .



И неожиданный оригинальный конец совершенно обескураживает: где то добро и справедливость, которые должны торжествовать?

Их нет в нашем мире.



Ездок погоняет, ездок доскакал. . .

В руках его мертвый младенец лежал.



Зло всегда настигает слабых и беззащитных.

В своих переводах Жуковский выступает как подлинный творец, отступая от буквальной точности оригинала и внося свои мысли и чувства в произведение. Можно сказать, что Жуковский сочинял баллады на заданную тему. Вспомним его слова: ". . . переводчик в стихах -- соперник".

Не стоит забывать, что многие переводы и переложения Жуковского стали классическими, это еще раз подчеркивает его талант и роль в русской литературе. .