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Сочинение Анализ баллады "Лесной царь" В.А.Жуковского

    Василий Андреевич Жуковский -- выдающийся русский поэт, он является основоположником жанра баллады в России. Ему принадлежат не только оригинальные "русские" баллады, но и талантливые переводы зарубежной классики, например, "Лесной царь".
     Это перевод баллады Гeте "Erlkonig", сюжет которой немецкий поэт-философ заимствовал в датском народном эпосе.
     Жуковский отступил от подлинника, однако, его перевод по совершенству формы сразу же был признан образцовым.
     В балладе "Лесной царь" мы слышим проникновенный голос рассказ-чика, которому жаль больное дитя, принимающее горячечный бред за действительность. Поэт не просто передает разговор отца с сыном, он сам ощущает страх ребенка и бессилие отца помочь ему:

     Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?
     Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:
     Он в желтой короне, с густой бородой
     О нет, то белеет туман над водой.

     Лесной царь, при этом, воспринимается романтическим злодеем, искушающим невинную душу:
    
     Дитя, оглянися; младенец, ко мне;
     Веселого много в моей стороне:
     Цветы бирюзы, жемчужны струи;
     Из золота слиты чертоги мои. . .

     С каждым четверостишьем нарастает драматизм баллады. Автор держит в напряжении своих читателей, невольно задающих себе вопрос: кто победит в этом единоборстве -- дух или человек?
     Эмоциональное и художественное воздействие произведения настолько велико, что нам кажется, будто мы физически ощущаем страдания ребенка, его боль, ужас и трепет перед лесным царем.

     Родимый, лесной царь нас хочет догнать,
     Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать.
     Ездок оробелый не скачет, летит,
     Младенец тоскует, младенец кричит. . .

     И неожиданный оригинальный конец совершенно обескураживает: где то добро и справедливость, которые должны торжествовать?
     Их нет в нашем мире.

     Ездок погоняет, ездок доскакал. . .
     В руках его мертвый младенец лежал.

     Зло всегда настигает слабых и беззащитных.
     В своих переводах Жуковский выступает как подлинный творец, отступая от буквальной точности оригинала и внося свои мысли и чувства в произведение. Можно сказать, что Жуковский сочинял баллады на заданную тему. Вспомним его слова: ". . . переводчик в стихах -- соперник".
     Не стоит забывать, что многие переводы и переложения Жуковского стали классическими, это еще раз подчеркивает его талант и роль в русской литературе. .

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