Сочинение Анализ главы «О корени происхождения глуповцев» (по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного го

В системе повествования романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» глава «О корени происхождения глуповцев» имеет важное функциональное значение. Она является как бы отправной точкой для дальнейшего развития сюжета.



Начинается эта глава с подражания «Слову о полку Игореве»: «Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земли, ни, подобно Соловьеву, шизым орлом ширять под облакы, ни, подобно Пыпину, растекаться мыслию по древу, но хочу ущекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и предобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло».



В этой главе, как, впрочем, и в других главах «Истории одного города», Салтыков-Щедрин каждый раз пользуется случаем и объясняет читателю, что предметом его сатиры является самодержавие. Писатель высмеивает абсолютизм, монархию как антинародный политический режим. Недаром права одной из претенденток на градоначальнический стол определялись ее происхождением от кавалеров де Бурбон. Салтыков-Щедрин и думать не мог упомянуть где-нибудь в книге, хотя бы вскользь, династию Романовых. Но упоминание знаменитейшей европейской династии достаточно намекало на масштаб обобщения «Истории одного города».



В главе «О корени происхождения глуповцев» Салтыков-Щедрин искусно пародирует ожесточенные дискуссии середины прошлого века о происхождении Руси. Писатель использует этот спор для своих сатирических целей. Он поворачивает его в сторону раскрытия природы самодержавной власти по отношению к народу. Салтыкову-Щедрину удалось, с находчивостью исключительного мастера эзоповского языка, подставить даже современный термин «царь» на место академического, иносказательного «князь». Послы «головотяпов» разговаривают с варяжскими князьями. Князья ставят условия, каждое из которых направлено против народа, а послы отвечают односложным - «так». Потеряв волю, пошли головотяпы восвояси: «Шли головотяпы домой и вздыхали…Вздыхали не ослабляючи и вопияли сильно!» - свидетельствует летописец. «Вот она, княжеская правда какова!» - говорили они. И еще говорили: «такали мы, такали, да и протакали». Один же из головотяпов, взяв гусли, запел:



Не шуми, мати зелена дубравушка,



Не мешай добру молодцу думу думати,



Как заутра мне, добру молодцу, на допрос идти



Перед грозного судью, самого царя…



Таким образом, пародия на современные исторические дискуссии превратилась в полноценное художественное средство для характеристики царской власти с момента ее возникновения.



В «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина интересовала одна проблема – самодержавной власти и народа. В анализируемой главе мы читаем «приговор» головотяпам: «А как не умели вы жить на своей воле и сами, глупые, пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами». В этих строках ярко проявляется отношение писателя к русскому народу. Он считает, что народ во многом виноват в своем бедственном и угнетенном положении. Он, по Салтыкову-Щедрину, не умеет жить по своей воле. Народу обязательно требуется царь-батюшка, который будет решать судьбы своих подчиненных.



Из своего племени глуповцы не смогли выбрать предводителя. Поэтому они начали пытаться найти его на стороне. Причем глуповцы поставили одно «существенное» условие: чтобы предводитель был глупее их. Дело оказалось нелегким: или им отказывали или, «князь» казался не слишком глупым. Но вот, наконец, нашелся и князь. Что хотел, то и получил глуповский народ! Теперь они должны были жить по правилам своего «князя»: «У кого овца ярку принесет, овцу на меня отпиши, а ярку себе оставь; у кого грош случится, тот разломи его на-четверо: одну часть мне отдай, другую мне же, третью опять мне, а четвертую себе оставь. Когда же пойду на войну – и вы идите! А до прочего вам ни до чего дела нет!»



Но обратного пути для глуповцев уже не было. «…Драма уже свершилась бесповоротно. Прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложив на ней город, назвали Глуповым, а себя по тому городу глуповцами…Так и процветала сия древняя отрасль», - прибавляет летописец.



Именно глава «О корени происхождения глуповцев» начитает историю правления городом Глуповым, начинает многострадальную, смешную и печальную, историю русского самодержавия.



Таким образом, необходимость этой главы в повествовании обусловлена. Более того, она дает представление о населении города Глупова, о том, какие градоначальники служили там и как они управляли своими подчиненными. Можно сказать, что сатира Салтыкова-Щедрина в «Истории одного города» не знает пределов. Но иначе и нельзя было охарактеризовать историю «одного города», а вернее, одного государства, на разных этапах его становления и развития. .