Сочинение Анализ критической статьи. Задание егэ часть С

В. Солоухин в этой статье осветил проблему безразличного отношения человека к лицу своей страны. Народ сам создает и определяет пейзаж родины. Писатель на примере дореволюционной России показал, как определялось лицо, силует каждого города. Также ландшафт украшали постройки помещиков. Но изменилось лицо, когда русский быт начал исчезать. Солоухин сравнивает ландшафт страны с художником - пейзажистом. Тем самым показывает одухотворенность этих сфер. Но очень плохо, если душа спит , или её совсем нет. Тогда ландшафт теряет свою красоту,становится не привлекательным.

Я, согласна, что мы не думаем о том, как будет выглядеть ландшафт нашей страны. И строить дома , там где удобнее, а не там, где нравится. не думаем, как будет выглядеть не только само по себе, но в сочетании с окружающим. Достоевский сказал:" Красота спасет мир"У нас очень красивая и богатая страна. Красоту надоподдерживать, а замуссоренные леса, машины ржавеющие под окнами, они только портят и показывают истинное лицо хозяина. Надо поддерживать красоту, чтобы она помогла. спасла нашу страну от серости и бездуховности. .