Сочинение Анализ стихотворения

Стихотворение «Зарыты в нашу на века. . » изначально было песней, которая была написана в 1971 г. к фильму "Неизвестный, которого знали все". Но по каким-то причинам песня в фильме не прозвучала. Может быть, поэтому она не так хорошо известна.

В этом стихотворении поэт размышляет о прошлом, о различном отношении людей к нему – кто-то легонько ворошит, кто-то предпочитает вообще не вспоминать. Само слово «прошлое» употребляется в стихотворении четырежды, каждый раз представая перед нами в новом образе. Поэт то сравнивает его с глиняным сосудом – как хранилищем воспоминаний, то со старым кладом, в котором хранятся ценные и дорогие воспоминания человека, которые, к сожалению, со временем забываются.

И прошлое лежит, как старый клад,

Который никогда не раскопают.

В третьей строфе прошлое сравнивают с лабиринтом, в котором без стрелок-указателей не разобраться. Так и у нас в памяти, «поток годов» перемешивает воспоминания, сбивая указатели, чем больше времени прошло, тем меньше мы помним. В шестой строфе прошлое предстает перед нами в виде минного поля. «Мины» есть в памяти каждого человека – это наши худшие, неприятные воспоминания, наши ошибки, о которых мы предпочитаем забыть, откладываем в «тень».

По мысли поэта, к прошлому нужно относиться осторожно, избегать ошибок. Ведь если сильно «рыться» в прошлом, можно попасть как раз на «мину».

Как говориться в седьмой строфе

Один толчок – и стрелки побегут, -

А нервы у людей не из каната, -

И будет взрыв, и перетрется жгут…

Правда, можно и «извлечь до взрыва детонатор» - постараться исправить ошибку прошлого, чтобы позже, она не смогла нанести тебе «вред».

Строфы в стихотворении написаны перекрестной рифмой, с чередующимися мужскими и женскими окончаниями. Стихотворный размер различен для четных и нечетных строф. Четные написаны более мягким Хореем, нечетные – резким Ямбом. Поэт нарочно сочетает в стихотворении различные стихотворные размеры, чтобы придать каждой отдельной строфе определенное настроение.

Стихотворение изобилует различными видами тропов. Чаще всех встречаются метафоры сравнения и олицетворения, без которых вряд ли обходится хоть одно стихотворение о чем-то неодушевленном. Метафоры в стихотворении встречаются как малые: «зарыты в нашу память на века…», «поток годов унес с границы», «просто в прошлом заблудится», «в толще лет», так и более развернутые. Пятая, шестая, седьмая и восьмая строфа представляют собой одну большую метафору, смысл которой соотносится со смыслом эпиграфа к стихотворению

Иногда как-то вдруг вспоминается

из войны пара фраз -

например, что сапер ошибается

только раз

Встречаются в стихотворении и эпитеты, такие как «память глубока», «беспристрастный суд», «заржавленные мины», и другие.

Заметна в стихотворении манера Высоцкого обращаться к слушателям на «Ты», при помощи простой речи: «С налета не вини – повремени» или «Просто абсолютно ни к чему» - благодаря чему он предстает перед нами «своим» поэтом, к которому прислушиваются и которому доверяют.

«Зарыты в нашу память на века» - еще одно действительно хорошее стихотворение Высоцкого, которое заставляет о многом задуматься. Я думаю, не зря же его включили в школьную программу. :).