Сочинение Анализ стихотворения Бродского И.А. «Рождественская звезда»

В творчестве И. А. Бродского сложилась целая поэтическая традиция так называемых рождественских стихотворений. Первое из них написано в 1961 году, последнее — в 1995-м. Стихотворение «Рождественская звезда» (1987) можно назвать одним из самых известных произведений «рождественского цикла».

Спаситель в тексте произведения ни разу не назван по имени, но совершенно очевидно, что речь идет о его рождении. Уже в первых строках содержится система намеков, создающая атмосферу таинственности и особой значимости описываемых событий. Удивительный младенец родился в местности, «привычной скорей к жаре, чем к холоду», чтобы спасти мир. Здесь И. А. Бродский использует принцип контраста между образом беспомощного маленького ребенка и той глобальной миссией, которую ему предстоит совершить.

Лишь во втором четверостишии упоминаются имена волхвов, и сомнений быть уже не может: перед нами поэтическая легенда о рождении Спасителя.

Вторая строфа также усиливает контраст между маленьким ребенком и большим миром, о судьбе которого ему нужно будет заботиться: «Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей, волхвы».

В заключительной строфе, наконец, мы узнаем, что за сила поможет ребенку на его нелегком пути: это божественный помысел. Рождественская звезда, таким образом, выступает в произведении символом божественного ока, благословляющего Спасителя на подвиг во имя человечества. Нерасторжимая энергетическая связь святого отца и сына, воплощенная в образе света рождественской звезды, не только красивый поэтический образ и прием организации художественного пространства, но и свидетельство глубокого понимания основ христианского религиозного учения.

В стихотворении прослеживаются реминисценции и произведений Б. Л. Пастернака «Зимняя ночь» и О. Э. Мандельштама «Когда б я уголь взял для высшей похвалы. . . » («Ода»).