Сочинение Анализ стихотворения Жуковского «Листок»

Стихотворение было написано в 1818 году. В это время поэт находился в Петербурге и состоял на службе у государя – императора в качестве учителя русского языка у великой княгини Александры Федоровны. Пережил замужество М. Протасовой в 1817 году. Для 24 – летнего Жуковского это расцвет творчества. Личная драма поэта и связанное с ней разочарование во всем отразились в теме и идее стихотворения.

На первый взгляд тема стихотворения проста: «листок уединенный», «от дружной ветки отлученный», «по воле случая носимый, стремлюсь куда велит мне рок», но идея стихотворения не такова. В стихотворении Жуковского раскрываются мысли автора о том, что в реальном мире человек – это всего лишь случайность, зависимая от воли рока, он не может быть спокоен и умиротворен здесь, истинное счастье там, «куда на свете все стремится».

Художественным приемом, с помощью которого автор строит композицию и, следовательно, выражает идею, может быть противопоставление. В стихотворении Жуковского это ассоциативное противопоставление: дружная ветка – уединенный листок. Вид блуждающего листка рождает в сердце лирического героя размышления о собственной жизни. И он понимает, что жизнь листка и человека одинаково беспорядочна.

Центром этого стихотворения становятся переживания и размышления лирического героя. Он печален, безнадежно грустен. В его сердце таится трагедия. Он уподобляет себя уединенному листку, а свою жизнь скитаниям листка.

Все особенности поэтического языка этого стихотворения работают на раскрытие души лирического героя. Стихотворение задушевно, грустно, напевно. Эффект полета, продвижения, стремительности создают открытые гласные звуки: «о», «у», «а». Писатель использует предложения с многоточиями, задает риторические вопросы, не требующие ответа.

Грусть и тоска лирического героя передаются читателю и понятны ему.

Стихотворение Жуковского написано четырехстопным ямбом, нет деления на строфы, и поэтому стихотворение воспринимается как единый смысловой и звуковой поток. Хотя в стихотворении можно выделить определенные – это достигается благодаря разным способам рифмовки.

Это стихотворение сыграло немаловажную роль в творчестве Жуковского и в развитии русской литературы. .