Сочинение Анализ стихотворения Жуковского «Цветок»

Стихотворение была написано в 1811 году, несомненно, факты биографии оказывают влияние на содержание стихотворения. «Цветок» - не исключение. Каждый, кто знаком с биографией Жуковского знает, что год написания стихотворения стал годом разлуки, годом последнего объяснения с Машей Протасовой и, конечно, это событие личной жизни отразилось в теме и идее этого стихотворения.

На первый взгляд тема стихотворения проста: увядающий цветок на осеннем поле, но не такова идея стихотворения. Основная мысль его заключена в сравнении умирающего осенью цветка и человека, потерявшего надежду на счастье.

Чтобы раскрыть эту идею, поэт композиционно точно выстраивает это стихотворение и читатель наблюдает за развитием внутреннего сюжета. Вид увядающего цветка «одинокого, лишенного своей прелести» рождает в сердце лирического героя размышления о собственной жизни, так же как рука осени жестокой лишает цветок красоты, так и рок, судьба «угнетает» человека, забирая веселье, отнимая мечту и наслажденье. Лишаясь «драгих сердцу заблуждений» человек теряет очарование жизни, утрачивает надежду. И понимает, что жизнь цветка и человека одинаково быстротечна.

Центром этого стихотворения становятся переживания и размышления лирического героя. Он печален, бе6знадежно грустен. В его сердце таится трагедия, потому что даже «звезда надежды угасает», а она, как известно (надежда) умирает последней. Лирический герой уподобляет себя увядшему цветку, а свою жизнь периоду цветения.

Все особенности поэтического языка этого стихотворения работают на раскрытие души лирического героя. Стихотворение задушевно и грустно, напевно. Эту плавность и напевность создают открытые гласные звуки (а, о, у).

Жуковский использует слова «рок», «разрушает», «заблуждение», «исчезает», «угасает», эти слова – глаголы показывают читателю, как незаметно, но зримо судьба разрушает человеческую жизнь, и нет от нее спасения. Эту обреченность автор передает с помощью восклицания «Увы!», предложений с многоточиями и последнего риторического вопроса, который не требует ответа

Жанр своего стихотворения поэт называет в подзаголовке. Это романс. Любой знает, что романс напевное стихотворение о несчастной любви.

Грусть и тоска лирического героя передаются читателю и понятны, особенно, если пережил несчастную любовь и разочарование.

Стихотворение неспешно рассказывает о судьбе лирического героя незавидной и печальной. Перекрестная рифма, одинаковая во всех четырех строфах, передает настроение печали, однообразной и безысходной.

Это стихотворение сыграло немаловажную роль в развитии литературы, как и все творчество Жуковского. Благодаря элегическим размышлениям поэта начала 19 века, читатели получили элегии Пушкина, Лермонтова. Интересно, что одно из стихотворений Пушкина посвященное засохшему цветку напоминает стихотворение Жуковского. .