Сочинение Анализ стихотворения Лермонтова М.Ю. "Парус"

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!. .

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?. .



Играют волны - ветер свищет,

И мачта гнется и скрыпит. . .

Увы! он счастия не ищет

И не от счастия бежит!



Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой. . .

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!



М. Ю. Лермонтов начал писать необыкновенно рано. Знаменитый «Парус» - создание семнадцатилетнего поэта.

Образы бури, моря и паруса характерны для ранней лирики Лермонтова, где свобода поэтически связывается с одиночеством, мятежными стихиями.

«Парус» - стихотворение с глубоким подтекстом. Развитие поэтической мысли в нём своеобразно и отражено в особой композиции произведения: читатель всё время видит морской пейзаж с парусом и автора, размышляющего о них. Причём в двух первых строчках каждого четверостишия возникает картина меняющегося моря, а в двух последних передаётся чувство, вызванное ею. Композиция «Паруса» чётко показывает разделение паруса и лирического героя стихотворения.

Центральный образ стихотворения тоже двух планов : это и реальный парус, что «белеет в тумане моря голубом», и одновременно человек с определённой судьбой и характером.

В композиции чувствуется двойное движение: парус углубляется в просторы морской стихии. Это внешний сюжет стихотворения. Другое движение связано с нашим пониманием тайны паруса : от вопросов 1 строфы к сочувственным восклицаниям второй, от них к узнаванию самого страстного и заветного желания паруса и оценке этого желания.

В 1 строфе взгляд поэта останавливается на овеянной туманом морской дали с одиноким парусом, который белеет , не сливаясь с морем. Сколько людей не один раз в жизни видели такой пейзаж, но у Лермонтова с ним связано поэтическое раздумье. Возникают вопросы:

Что ищет он в стране далёкой,

Что кинул он в краю родном?

Антитеза ищет – кинул, далёкой – родном вводит в стихотворение контраст , который служит основой композиции в данном произведении.

Стих звучит легко и плавно, обилие звуков Л, Р, Н, М и пропуск одного и того же ударения в первых двух строках передают лёгкое колыханье морской волны во время штиля.

Но вот море меняется. Набежавший ветер поднял волны, и они, кажется, готовы смять парус, «мачта гнётся и скрипит». Свист ветра и шум моря передаются новой звуковой гаммой: преобладающими становятся С, Т, Ч, Щ. Чувство смутной тревоги при виде этой картины переходит в грустную безнадёжность от сознания, что для паруса нет не было счастья и что счастье для него вообще невозможно:

Увы! Он счастия не ищет

И не от счастия бежит.

Одиночество и простор не несут освобождения от мучительных вопросов, встреча с бурей не даёт счастья. Буря не избавляет парус от томительности существования, но буря всё же предпочтительнее умиротворения и гармонии. Эта мысль звучит в последней строфе стихотворения.

И снова стихает и голубеет море, светит солнце. Но эта радостная для глаз картина успокаивает совсем ненадолго. Мысль автора контрастна ей по настроению и звучит вызовом всякому спокойствию:

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Резкие переходы от одного состояния к другому, смена контрастных пейзажей подчёркивает разновременность событий, непохожесть их друг на друга. Парус, однако, во всех случаях противостоит окружению. Контрасты пейзажей выявляют противостояние паруса любой среде, открывают его мятежность, неутомимость его движения, вечное несогласие паруса с миром.

Природа в «Парусе», как и во многих стихотворениях поэта, живописна. Вот целая палитра ярких и радостных красок: голубых (туман), лазурных (море), золотых (лучи солнца), белых (парус).

Главного героя стихотворения поэт характеризует двумя эпитетами : «одинокий» и «мятежный». Для Лермонтова одиночество связано с невозможностью счастья, отсюда лёгкая грусть в самом начале стихотворения. Но парус не боится бури, силён духом и непокорен судьбе – мятежный!

Для многих поколений стихотворение «Парус» стало не только поэтическим признанием Лермонтова, но и символом тревожной неуспокоенности, вечных поисков, мужественного противостояния высокой души ничтожному миру. .