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Сочинение Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Сон»

    Произведения, созданные М. Ю. Лермонтовым за тридцать лет его творчества, включают в себя не только прославление бородинской победы и любовь к отчизне; в них он говорит о свободе, о судьбе поколений, о назначении поэта, о бессмысленных кровопролитиях, поисках истины. А между этими стихами мелькают острые эпиграммы, стихотворные шутки, добрые стихи о любви, и рассказы о самой заветной мечте – о преодолении одиночества.
    Это стихотворение написано в трудный для поэта период: дуэль, вторая ссылка на Кавказ. После некоторого срока прохождения воинской службы, Лермонтов был оставлен военным врачом в Пятигорске для лечения. И вот когда дни поэта были уже сочтены, когда его терзали роковые предчувствия, и он как будто предвидел приближающую к нему смерть, он пишет несколько последних стихотворений. Таким, например, было и произведение «Сон».
    Оно не описывает биографических событий из жизни Лермонтова, а рассказывает о его настроениях на языке поэтических образов. Это как будто взгляд автора в свою собственную судьбу. Но с уверенностью можно сказать, что основной идеей произведения стала главная мечта автора - обретение душевной гармонии и истинной любви.
    Стихотворение «Сон» можно разделить на две части. В первой части мы видим пейзажное изображение юга Дагестана:
    «В полдневный жар в долине Дагестана
    С свинцом в груди лежал недвижим я…
    Уступы скал теснилися кругом,
    И солнце жгло их желтые вершины…»
    Т. е. автор рисует суровый и тягостный пейзаж, выступающий как враждебная, убивающая сила. Каменные скалы окружают умирающего героя подобно тюремным стенам.
    Вторая часть начинается описанием пира, явившегося герою во сне:
    «И снился мне сияющий огнями
    Вечерний пир в родимой стороне.
    Меж южных жен, увенчанных цветами,
    Шел разговор веселый обо мне».
    Наряду с главным героем стихотворения, находящегося на грани жизни и смерти и погруженного в небытие, во второй части автор изображает его любимую женщину, предчувствующую смерть героя:
    «Но в разговор веселый не вступая,
    Сидела там задумчиво одна,
    И в грустный сон душа ее младая
    Бог знает чем была погружена…»
    Стихотворение «Сон» построено довольно сложно. Оно имеет зеркальную композицию: сначала герой видит во сне героиню, а затем героиня, которую герой видит во сне, видит сон о нем:
    «И снилась ей долина Дагестана;
    Знакомый труп лежал в долине той;
    В его груди, дымясь, чернела рана,
    И кровь лилась хладеющей струей».
    Таким образом, автор показывает нам сюжет произведения два раза – с точки зрения героя и с точки зрения героини.
    Б. М. Эйхенбаум, исследуя жанровое своеобразие лермонтовского «Сна», назвал его построение зеркальным: «Сон героя и сон героини – это как бы два зеркала, взаимно отражающие действительные судьбы каждого из них…».
    Лермонтов в своем стихотворении завершает образ идеальной любви, оказавшейся провидческой. Именно эта любовь, которую лишь в смертельном сне, но все-таки успел увидеть главный герой, заставляет по-другому взглянуть на смерть, она уже не представляется для героя такой трагичной.
    Это стихотворение открывает путь простому прямому слову, точно передающему состояние души, без всяких прикрас и масок. .

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