Сочинение Анализ стихотворения Мандельштама «Век»

Мой век…

Это сочетание слов вызывает различные ассоциации, но, в большинстве своем, это что-то обязательно хорошее. Но, познакомившись со стихотворением Мандельштама «Век», осознаешь, что у каждого человека свое представление о жизни.

В этом стихотворении Мандельштам осмысливает время, свою эпоху. Век Мандельштама представлен в виде страшного зверя, у которого все позвонки взаимосвязаны, но малейшее изменение может повлиять на исторический ход событий. «Волна» - это революция, которая в корне может поменять политические и социальные устои общества и государства. А удар приходится в самое уязвимое и больное место, в «темя», то есть революция готова разрушить старый уклад жизни. Но, по мысли Мандельштама,



Чтобы вырвать век из плена,

Чтобы новый мир начать,



нужно использовать творческий потенциал, то есть жизнь связана с творчеством, которое может управлять временем. Но в третьей строфе автор утверждает, что «век волну колышет человеческой тоской». Получается, что время «диктует» мировоззрение человеку. В четвертой строфе появляется какая-то надежда, так как «еще набухнут почки», но опять противоречие – век получает «смертельный ушиб». И все надежды, желания растворяются во времени, в таком беспощадном времени, диктующем человеку его жизнь…

А разве есть что-нибудь лучше жизнь? Пожалуй, нет. Жизнь – это то, что дано человеку. Пусть даже если жизнь ля кого-то – это разочарование, боль, страдание, то ничего нет приятнее того, чтобы это прочувствовать и пережить. Но, прочитав стихотворение Мандельштама «Век», становится непонятно назначение человека, не хочется верить, что век, а не человек, диктует мнение. .