Сочинение Анализ стихотворения О. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны...»

Творчество О. Мандельштама занимает особое место в русской поэзии. Известно, что судьба этого человека была не из легких. За свой талант Мандельштам поплатился гонениями, нищетой и, в конце концов, гибелью.



Мандельштам не мог спокойно и равнодушно смотреть на то, что творилось вокруг него. И поэтому многие произведения этого поэта носят гражданский и общественный характер. Так, стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1933) стало одним из тех, которое было направлено против правящей верхушки. Это произведение, на мой взгляд, было равносильно самоубийству. Ведь здесь Мандельштам очень зло и непочтительно отзывается о «земном боге».



Поэт рисует весьма неприглядную картину окружающей его действительности. Он говорит о том, что люди, словно куклы, живут одним днем. Они не чувствуют значимости своей жизни и жизней окружающих людей:



Мы живем, под собою не чуя страны,



Наши речи за девять шагов не слышны,



А где хватит на полразговорца,



Там припомнят кремлевского горца.



Все вокруг подчинено страху за свою судьбу и будущее, которого, если что не так, может и не быть.



Очень интересно и смело, на мой взгляд, изображает Мандельштам «земного бога». Перед нами возникает образ, совсем не возвышенный и даже не человеческий. Это существо похоже на что-то землянистое, пресмыкающееся. У него толстые пальцы, похожие на черви, тараканьи глаза.



Но основной характеристикой этого «бога», по моему мнению, являются его слова. Они, «как пудовые гири верны», следовательно, никто из окружающих не смеет противоречить им или их опровергать.



Далее поэт показывает, что каков вождь, таково и его окружение:



А вокруг него сброд тонкошеих вождей,



Он играет услугами полулюдей,



Кто свистит, кто мяучит, кто хнычит,



Он один лишь бабачет и тычет.



Таким образом, несмотря на то, что вокруг вождя много людей, только «кремлевский горец» вправе казнить и миловать.



Люди, которые окружают вождя, очень мало похожи на людей. Поэт говорит о них, как о полулюдях. Но это не мифические существа, имеющие получеловеческое, полубожественное происхождение. Здесь речь идет о существах, не имеющих ничего человеческого именно в нравственном и духовном плане. Поэтому во внешнем облике этих людей появляется много животного: «Кто свистит, кто мяучит, кто хнычит…»



Кремлевский горец, на мой взгляд, становится тем существом, которое взяло на себя роль Бога:



Как подкову дарит за указом указ –



Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, -



Что ни казнь, у него-то малина



И широкая грудь осетина.



Вождь - единственный, кто решает судьбы окружающих его людей. Он чрезвычайно жесток: «что ни казнь для него – то малина». Следовательно, людские жизни не имеют для этого усатого монстра никакого значения и никакой ценности. И для Мандельштама в этом заключается истинная трагедия России. Поэт не может смириться с подобной ситуацией. Автору очень тяжело осознавать, что его страной управляют кровавые монстры, не имеющие никаких представлений о нравственности и морали.



Стихотворение состоит всего из двух строф. В первой части в большей степени описывается сам «кремлевский горец», а во второй части речь идет о «тонкошеих вождях», полулюдях, окружающих «земного бога».



В тексе автор прибегает к сравнениям: «пальцы, как черви, жирны», «слова как пудовые гири верны». Также Мандельштам использует инверсию, которая и придает стихотворению большую выразительность и подчиненность выбранной теме.



Что же касается размера, то данное стихотворение написано трехстопным анапестом с пиррихием. Такой размер, по моему мнению, придает произведению большую сложность, которая способствует передаче настроения лирического героя, усиливает атмосферу трагедии и обреченности.



Таким образом, данное стихотворение оказало огромное влияние на современников и, конечно же, на правящие круги. Естественно, что подобные стихи Мандельштама не остались без внимания. Но, несмотря на все гонения, которые за ними последовали, автор все же до конца остался верен своей точке зрения. .