Сочинение Анализ стихотворения В.А.Жуковского «Море»

Стихотворение В. А. Жуковского «Море» выполнено в традициях излюбленного поэтами-романтиками жанра- элегии.

Элегия в переводе с греческого - жалобная песня; возникла в Греции в седьмом веке до нашей эры. Расцвет элегии наступает в эпоху предромантизма и романтизма в творчестве К. Н. Батюшкова, А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского, В. А. Жуковского. Элегии свойственны грустные, тревожные мотивы.

«Море» Жуковского в композиционном отношении представляет собой большой, пространный монолог, с которым лирический герой обращается к морю как к живому существу . Лирический герой, как это и свойственно элегии, полон грусти, задумчив, его тревожит «тайна», которую скрывает в себе море, и он просит:

Открой мне глубокую тайну твою:

Что движет твое необъятное лоно?

Чем дышит твоя напряженная грудь?

Иль тянет тебя из земныя неволя

Далекое, светлое небо к себе?

Рисуя море, поэт использует прием олицетворения: море - живое существо, наделенное даром думать, дышать, грустить и даже любить!

Ты живо, ты дышишь, смятенной любовью,

Тревожною думой наполнено ты.

Море в стихотворении Жуковского - разное. В покойные дни, подчиняясь «далекому, светлому небу», море «чисто», горит «вечерним и утренним светом», «ласкает его облака золотые», освещается звездами».

Но если «сбираются темные ночи», чтобы отнять у моря «ясное небо», оно становится другим:

Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,

Ты рвешь и теряешь враждебную мглу.

Лирическому герою важно и дорого это единство моря и неба. Мне кажется, поэт имеет в виду не просто своеобразие природы, в которой все взаимосвязано. Так, непогода, ветер, ураган, естественно, влекут за собой шторм на море, волнуют его, превращая в мятежное, полное тревоги. Сохраняя верность приему олицетворения, положенному в основу стихотворения, поэт продолжает иметь в виду и человеческие взаимоотношения: море, как живое существо, не принадлежит к числу тех, кто эгоистически подчиняется только своим желаниям, своим чаяниям, любит только себя, живет только своими интересами. Море не просто живое существо, которое дышит, радуется и сердится, безмятежно или полно тревоги, оно способно быть привязанным к родному существу, любить.

Ты, небом волнуясь, дрожишь за него, -

говорит поэт.

Любоваться любимым существом и тревожиться за него - как это свойственно человеку!

Лексический состав стихотворения представлен торжественной, высокой, книжной лексикой.

Величие и мощь моря В. А. Жуковский стремится нарисовать, используя слова и выражения, взятые из арсенала возвышенной лексики: «необъятное лоно», «светозарная лазурь», «блещешь звездами», «враждебная мгла», «вздымаешь, сладостный блеск», «сбираешься», «бездна покойная». Обращают на себя внимание яркие, образные эпитеты – море – «безмолвное», «лазурное».

Поэт использует разные литературные приемы. Это лексическая анафора:

Ты живо, ты дышишь.

Ты чисто в присутствии чистом его:

Ты льешься его светозарной лазурью.

Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,

Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу.

Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,

Ты, небом любуясь, дрожишь за него.

Это прием градации, придающий стихотворению выразительность и убедительность: «бьешься»- «воешь» - «подъемлешь»- «рвешь»- «терзаешь»; «ты живо» - «ты дышишь» - «смятенной любовью, тревожною думой наполнено ты. . »

Следует отметить прием аллитерации:

Таинственной, сладостной полное жизни,

Ты чисто в присутствии чистом его.

Итак, в основу стихотворения положен прием олицетворения. Очеловечивание моря происходит благодаря обращению к нему лирического героя как к живому существу; наделению его человеческими чертами и свойствами; а также динамикой, движением.

Пейзажная зарисовка, выполненная поэтом, весьма своеобразна: с одной стороны, создается ощущение, что автор стихотворения подобен живописцу, рисовавшему море, а с другой - лирический герой, при помощи воображения, вспоминает и рисует разное море, представляет, каким бы оно бывает в непогоду, каким - в покойные, солнечные дни. .