Сочинение Анализ стихотворения В.В. Маяковского «Бродвей»

С именем Маяковского прочно связано представление о поэте-новаторе. В его творчестве нашла большое отражение социальная атмосфера, обращение к людям, размышления о жизни, традициях и обычаях народов различных стран. Его лирика стала гражданской и публицистической.

В середине 20-х годов ХХ века Маяковский посетил Америку, после чего вышел в свет сборник стихов «Мое открытие Америки». В этот цикл вошло и стихотворение «Бродвей», написанное в Нью-Йорке в августе 1925 года, когда Маяковский был уже известным поэтом.

Основную тему произведения можно сформулировать так: непривычные для нас законы человеческого бытия, по которым живет Новый Свет. Какой, при ближайшем рассмотрении, выглядит американская жизнь?

Основная мысль, которую автор стремится донести своим произведением: могущество Бродвея - символа духа и власти капитализма, где все поражает человеческое воображение:

Асфальт – стекло

Иду и звеню…

Дома невозможной длины.

Одни дома длиною до звезд,

Другие – длиной до луны…

Первая часть стихотворения – первые впечатления автора от Бродвея, отражающие американскую действительность и размах технического прогресса:

В 7 часов человеческий прилив,

В 17 часов – отлив.

Скрежещет механика, звон и гам,

А люди немые в звоне…

Создано техническое великолепие и совершенство:

Есть на что поглядеть московской братве.

И за день в конец не дойдут.

Это Нью-Йорк. Это Бродвей.

Я в восторге от Нью-Йорка города.

Но материальное благополучие Америки не заставляет автора покорно склонить голову и забыть про идеалы добра, справедливости, духовности. И в заключительной части он восклицает:

Но кепчонку не сдерну с виска.

У советских собственная гордость:

На буржуев смотрим свысока.

Стихотворение написано в характерной для Маяковского манере - лесенке. Чтобы усилить эмоциональную окраску своего произведения, точнее передать собственные впечатления и размышления, автор применяет олицетворения:

А лампы как станут ночь копать,

Ну, я доложу вам - пламечко!

Поэт использует много иностранных слов: янки, чуингам, собвей, элевейтер и т. д.

Американская действительность, в представлении Маяковского, не совсем однозначна. И автор оставляет каждому читателю право самому решать: хорошо или нет в Америке, остались ли там вечные идеалы красоты добра и справедливости. .