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Сочинение Анализ стихотворения В.В. Маяковского «Бродвей»

    С именем Маяковского прочно связано представление о поэте-новаторе. В его творчестве нашла большое отражение социальная атмосфера, обращение к людям, размышления о жизни, традициях и обычаях народов различных стран. Его лирика стала гражданской и публицистической.
    В середине 20-х годов ХХ века Маяковский посетил Америку, после чего вышел в свет сборник стихов «Мое открытие Америки». В этот цикл вошло и стихотворение «Бродвей», написанное в Нью-Йорке в августе 1925 года, когда Маяковский был уже известным поэтом.
    Основную тему произведения можно сформулировать так: непривычные для нас законы человеческого бытия, по которым живет Новый Свет. Какой, при ближайшем рассмотрении, выглядит американская жизнь?
    Основная мысль, которую автор стремится донести своим произведением: могущество Бродвея - символа духа и власти капитализма, где все поражает человеческое воображение:
    Асфальт – стекло
    Иду и звеню…
    Дома невозможной длины.
    Одни дома длиною до звезд,
    Другие – длиной до луны…
    Первая часть стихотворения – первые впечатления автора от Бродвея, отражающие американскую действительность и размах технического прогресса:
    В 7 часов человеческий прилив,
    В 17 часов – отлив.
    Скрежещет механика, звон и гам,
    А люди немые в звоне…
    Создано техническое великолепие и совершенство:
    Есть на что поглядеть московской братве.
    И за день в конец не дойдут.
    Это Нью-Йорк. Это Бродвей.
    Я в восторге от Нью-Йорка города.
    Но материальное благополучие Америки не заставляет автора покорно склонить голову и забыть про идеалы добра, справедливости, духовности. И в заключительной части он восклицает:
    Но кепчонку не сдерну с виска.
    У советских собственная гордость:
    На буржуев смотрим свысока.
    Стихотворение написано в характерной для Маяковского манере - лесенке. Чтобы усилить эмоциональную окраску своего произведения, точнее передать собственные впечатления и размышления, автор применяет олицетворения:
    А лампы как станут ночь копать,
    Ну, я доложу вам - пламечко!
    Поэт использует много иностранных слов: янки, чуингам, собвей, элевейтер и т. д.
    Американская действительность, в представлении Маяковского, не совсем однозначна. И автор оставляет каждому читателю право самому решать: хорошо или нет в Америке, остались ли там вечные идеалы красоты добра и справедливости. .

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