Сочинение Анализ стихотворения В.В. Маяковского «Бродвей»
С именем Маяковского прочно связано представление о поэте-новаторе. В его творчестве нашла большое отражение социальная атмосфера, обращение к людям, размышления о жизни, традициях и обычаях народов различных стран. Его лирика стала гражданской и публицистической.
В середине 20-х годов ХХ века Маяковский посетил Америку, после чего вышел в свет сборник стихов «Мое открытие Америки». В этот цикл вошло и стихотворение «Бродвей», написанное в Нью-Йорке в августе 1925 года, когда Маяковский был уже известным поэтом.
Основную тему произведения можно сформулировать так: непривычные для нас законы человеческого бытия, по которым живет Новый Свет. Какой, при ближайшем рассмотрении, выглядит американская жизнь?
Основная мысль, которую автор стремится донести своим произведением: могущество Бродвея - символа духа и власти капитализма, где все поражает человеческое воображение:
Асфальт – стекло
Иду и звеню…
Дома невозможной длины.
Одни дома длиною до звезд,
Другие – длиной до луны…
Первая часть стихотворения – первые впечатления автора от Бродвея, отражающие американскую действительность и размах технического прогресса:
В 7 часов человеческий прилив,
В 17 часов – отлив.
Скрежещет механика, звон и гам,
А люди немые в звоне…
Создано техническое великолепие и совершенство:
Есть на что поглядеть московской братве.
И за день в конец не дойдут.
Это Нью-Йорк. Это Бродвей.
Я в восторге от Нью-Йорка города.
Но материальное благополучие Америки не заставляет автора покорно склонить голову и забыть про идеалы добра, справедливости, духовности. И в заключительной части он восклицает:
Но кепчонку не сдерну с виска.
У советских собственная гордость:
На буржуев смотрим свысока.
Стихотворение написано в характерной для Маяковского манере - лесенке. Чтобы усилить эмоциональную окраску своего произведения, точнее передать собственные впечатления и размышления, автор применяет олицетворения:
А лампы как станут ночь копать,
Ну, я доложу вам - пламечко!
Поэт использует много иностранных слов: янки, чуингам, собвей, элевейтер и т. д.
Американская действительность, в представлении Маяковского, не совсем однозначна. И автор оставляет каждому читателю право самому решать: хорошо или нет в Америке, остались ли там вечные идеалы красоты добра и справедливости. .