Сочинение Анализ стихотворения В.В. Маяковского «Скрипка и немножко нервно»

Но вы подумайте все-таки, что такое лирика? Ведь это просто публичная исповедь человека…

Д. И. Писарев.



Лирика Владимира Маяковского, одного из самых самобытных и талантливых поэтов 20 века, четко делится на два периода. Его произведения, написанные до революции 1917 года, отличаются огромной энергетикой, мощью и силой лирического героя. Но, в то же время, стихотворения этого периода наполнены одиночеством, тоской героя по любви и пониманию, по родственной душе, которой он не видит в окружающей его действительности.

Стихотворение «Скрипка и немножко нервно» было написано в 1914 году. Как часто бывает у Маяковского, реальная ситуация в его произведениях переводится во внутреннюю, психологическую, а затем перерастает в философскую, расширяющуюся до размеров Вселенной.

Перед нами разворачивается фантастическая сцена. Мы можем предположить, что герой пришел на концерт и слушает музыку, исполняемую оркестром. Но внезапно оркестр оживает. Каждый из инструментов раскрывает свой характер, каждый оказывается индивидуальностью. При этом автор демонстрирует свои ассоциации от звучания разных музыкальных инструментов, свое видение их характеров. Таким образом, стихотворение представляет собой одну развернутую метафору, где под оркестром подразумевается человеческое общество, а под скрипкой – душа лирического героя.

Мы становимся свидетелями душевной трагедии скрипки. Ее не слышат и не понимают, а она не может играть в лад со всем оркестром: «без слов, без такта».

Скрипка пытается что-то доказать, что-то донести до окружающих, но ее не слушают, считают «дурой». Не выдержав непонимания и безразличия, та начинает биться в истерике, рыдать. Но барабан, к которому в основном, были обращен слова скрипки, остался равнодушен к ее беде. Да и остальные инструменты – медная тарелка, геликон – не поняли скрипкиной беды.

Интересно, что под беседой инструментов подразумевается какая-то музыкальная партия, исполняемая оркестром. Автор мастерски передает «индивидуальный» голос каждого через их речь. Барабанную дробь он имитирует словами «"Хорошо, хорошо, хорошо!», тарелка «вылязгивала»: «Что это?» «Как это?», геликон - крикнул: «Дура,

плакса, вытри!».

Только один лирический герой понимает скрипку. Он видит в ней единственную родственную душу:

Знаете что, скрипка?

Мы ужасно похожи:

я вот тоже

ору -

а доказать ничего не умею!

Проявляется колоссальное одиночество героя, его тщетные попытки исправить мир и людей. Но никто не понимает лирического героя, он одинок в толпе, как и скрипка в оркестре. Поэтому он ищет похожую душу и так радуется, когда, наконец, ее находит:

Знаете что, скрипка?

Давайте -

будем жить вместе!

А?

Стихотворение очень эмоционально. Эмоциональность речи подпитывается выразительными эпитетами и метафорами: «меднорожий геликон», «оркестр чужо смотрел», «выплакивалась скрипка», «тарелка вылязгивала», «глупая тарелка».

Все произведение построено в форме диалога, что придает ему большую выразительность, напряженность, приближает нас к реальной ситуации. Читатель будто оказывается свидетелем всего происходящего.

Название стихотворения иронично. Возникает вопрос: «Тот накал страстей, который передан в нем, - это «немножко нервно»?! Но от этого сознательного приуменьшения еще более сильным оказывается воздействие самого произведения.

Вообще, ранняя лирика Маяковского отличается необыкновенной силой эмоций. Лирический герой – это всегда человек, наделенный огромным, просто колоссальным, потенциалом, силами и желанием исправить весь мир. Отсюда – и глубина его трагедии, когда его не принимает и не понимает глупая, бездушная толпа. Но, несмотря ни на что, герой снова и снова предпринимает попытки сделать мир лучше. .