Сочинение Анализ стихотворения Владимира Маяковского «Гимн учёному»

Стихотворение Маяковского «Гимн ученому» входит в серию гротескно-сатирических «гимнов», созданных поэтом до революции 1917 года. В них художник рисует недостатки современной ему жизни в самых различных сферах, выражает свое отношение к ним.

Так, в «Гимне ученому» (1915) Маяковский описывает «человека от науки», который, по представлениям поэта, является типичным «книжным червем». Ученый полностью оторван от жизни, хотя и «нагружен» большим количеством знаний. Это делает «великого ученого» полностью нежизнеспособным, убогим и жалким.

Стихотворение начинается с вступления, в котором описывается небывалый ажиотаж, вызванный появлением ученого. Все, от солнца до сороконожки, «с отчаянным любопытством висят на окошке», желая увидеть «фигуру знаменитого ученого». Однако публику ждет грандиозное разочарование:

Смотрят: и ни одного человеческого качества.

Не человек, а двуногое бессилие,

с головой, откусанной начисто

трактатом «О бородавках в Бразилии».

Все интеллектуальные усилия этого человека ушли на то, чтобы изучать мизерную, оторванную от жизни, не представляющую большой ценности проблему (что-то вроде «О бородавках в Бразилии»). И теперь этот человек «носится» со своей темой, «высасывая» из нее последнее, но это выглядит убого и жалко. Автору такой ученый напоминает вымирающего ихтиозавра.

И действительно, внешне и, что страшнее, внутренне, знаменитый ученый похож на ископаемое - согнутый позвоночник, потухший взор, мертвая душа:

Просочится солнце в крохотную щелку,

как маленькая гноящаяся ранка,

и спрячется на пыльную полку,

где громоздится на банке банка.

Ничто вокруг не радует его, ничто не может заставить полноценно жить.

Маяковский находит точные и образные сравнения для своего героя. Он похож на «сердце девушки, выпаренное в иоде», «окаменелый обломок позапрошлого лета».

Человек, изучающий жизнь и мир вокруг, ненавидит все это. Закрывшись в своей темной комнате, он сидит целыми днями, и все, что происходит снаружи, его лишь злит и раздражает. Возможно, такого человека можно было бы пожалеть, ведь он действительно несчастен. Можно было бы, если бы он не был ученым, который обязан исследовать явления жизни и, тем самым, улучшать эту жизнь, делать ее более легкой, радостной и счастливой.

Однако мы видим, что «знаменитый ученый» на это совершенно неспособен. Больше того, к реальной жизни, с ее настоящими заботами и проблемами, он не имеет никакого отношения, потому что безнадежно отстал от современности, ему совершенно безразлично все, кроме «бородавок в Бразилии»:

Проходят красноухие, а ему не нудно,

что растет человек глуп и покорен;

ведь зато он может ежесекундно

извлекать квадратный корень.

Сатирический портрет псевдоученного поэту помогают создать оригинальные художественные средства. Это, прежде всего, яркие метафоры («не человек, а двуногое бессилие»; «с головой, откусанной начисто трактатом «О бородавках в Бразилии»; Сердце девушки, выпаренное в йоде»; «Окаменелый обломок позапрошлого лета» и т. д. ) и сравнения («Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр случайно попавшую в челюсти фиалку»; «Искривился позвоночник, как оглоблей ударенный»; «как маленькая гноящаяся ранка» и др. )

В своем стихотворении Маяковский «разворачивает» определение «буквоед» в сатирическую метафору: «Вгрызлись в букву едящие глаза, ах, как букву жалко!» Ярким приемом Маяковского является и так называемая тавтология, которая в данном стихотворении усиливает значение слов и делает изображаемую картину более яркой и четкой: «люди, птицы, сороконожки, ощетинив щетину, выперев перья, с отчаянным любопытством висят на окошке».

В «Гимне ученому» «господствует» инверсия, которая приближает стихотворение к разговорному языку – языку улицы. Кроме того, инверсия позволяет интонационно выделять значимые в произведении слова, обращать на них дополнительное читательское внимание:

И солнце интересуется, и апрель еще,

даже заинтересовало трубочиста черного

удивительное, необыкновенное зрелище —

фигура знаменитого ученого.

Большую роль в данном стихотворении играет аллитерация – сочетание согласных звуков помогает Маяковского создать более зримую и яркую образную картину: «Просочится солнце в крохотную щелку, как маленькая гноящаяся ранка, и спрячется на пыльную полку, где громоздится на банке банка».

Таким образом, «Гимн ученому» - это сатира Маяковского, направленная на мир «книжных людей», оторванных от жизни, боящихся и ненавидящих все, кроме своей «буквоедской» работы. .