Сочинение Анализ текста Е.Захаровича о Великой Отечественной войне

В тексте Евгений Захарович рассуждает над проблемой защиты нашей Родины в годы В. О. В. и стремлении нашего народа сохранить национальные культурные достояния.

Автор раскрывает проблему на примере военной Москвы. Рядовой Федосеев, телефонист, участвующий в обороне Москвы, посещая город, видит, как народ пытается спасти культурные памятники: Большой театр замаскирован под двухэтажный дом и рощу; памятник Минину и Пожарскому заложен мешками с песком.

Автор стремится донести до нас мысль о том, что даже в то суровое время люди не теряли своих лиц, не думали в первую очередь о себе, а пытались вместе противостоять врагу. Всё, что делалось в те годы: защита городов, маскировка памятников и культурных зданий, героические подвиги людей, приближало победу.

Я полностью согласен с Евгением Захаровичем. Каждый человек, который оборонял нашу страну в те годы – герой. Достаточно вспомнить произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», в основу которого лёг героический подвиг лётчика-аса Алексея Маресьева, который лишившись ног, силой воли возвратился в ряды лётчиков.

Или же подвиг Александра Матросова, который бросился на амбразуру, помогая своим товарищам закончить миссию.

Те люди, которые защищали наше будущее – герои. Мы должны помнить об их подвиге каждый день. Не будь их – не было бы нас. .