Сочинение Анализ текста Л.Андреева о войне

Это страшное слово война…

В тексте поднимается проблема сохранения человеком своего лица после войны.

Леонид Николаевич раскрывает проблему на примере главного героя, потерявшего ноги на войне. Даже лишившись конечностей, он не опустил руки, а пытается жить заново: строит планы на будущее, адаптируется к новым условиям. Брат главного героя, в беседе с ним, называет войну – безумством, кардинально меняющим человека. И правда: пройдя войну, человек никогда не станет таким, каким он был до неё.

Автор стремится донести до нас мысль о том, что добро – это истина, которую мы узнаём с детства. А как можно убивать людей, познав истину?

Я тоже считаю, что война – это ни к чему не приводящая череда безумств и трагедий. В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» эта тема проходит через всё повествование. Петя Ростов, желая стать героем, отправляется на войну. Но война оказалась не такой, какой про неё рассказывали. Война это смертный одр, на котором Петя и умирает.

Или взять хотя бы Великую Отечественную. Нет такой семьи в России, которую бы не затронула эта беда. Те, кто смог пережить войну, остались с неизгладимыми, ничем не заглушаемыми воспоминаниями. Это страшно.

Давайте помнить что такое война и делать всё возможное, чтобы больше никогда брат не убивал брата. .