Полные произведения / Полные произведения Есенин С.А. / Анна Снегина Есенин С.А.

Анна Снегина

    А. Воронскому
     1
     "Село, значит, наше - Радово,
     Дворов, почитай, два ста.
     Тому, кто его оглядывал,
     Приятственны наши места.
     Богаты мы лесом и водью,
     Есть пастбища, есть поля.
     И по всему угодью
     Рассажены тополя.
     Мы в важные очень не лезем,
     Но все же нам счастье дано.
     Дворы у нас крыты железом,
     У каждого сад и гумно.
     У каждого крашены ставни,
     По праздникам мясо и квас.
     Недаром когда-то исправник
     Любил погостить у нас.
     Оброки платили мы к сроку,
     Но - грозный судья - старшина
     Всегда прибавлял к оброку
     По мере муки и пшена.
     И чтоб избежать напасти,
     Излишек нам был без тягот.
     Раз - власти, на то они власти,
     А мы лишь простой народ.
     Но люди - все грешные души.
     У многих глаза - что клыки.
     С соседней деревни Криуши
     Косились на нас мужики.
     Житье у них было плохое -
     Почти вся деревня вскачь
     Пахала одной сохою
     На паре заезженных кляч.
     Каких уж тут ждать обилий, -
     Была бы душа жива.
     Украдкой они рубили
     Из нашего леса дрова.
     Однажды мы их застали. . .
     Они в топоры, мы тож.
     От звона и скрежета стали
     По телу катилась дрожь.
     В скандале убийством пахнет.
     И в нашу и в их вину
     Вдруг кто-то из них как ахнет! -
     И сразу убил старшину.
     На нашей быдластой сходке
     Мы делу условили ширь.
     Судили. Забили в колодки
     И десять услали в Сибирь.
     С тех пор и у нас неуряды.
     Скатилась со счастья вожжа.
     Почти что три года кряду
     У нас то падеж, то пожар".
     *
     Такие печальные вести
     Возница мне пел весь путь.
     Я в радовские предместья
     Ехал тогда отдохнуть.
     Война мне всю душу изъела.
     За чей-то чужой интерес
     Стрелял я в мне близкое тело
     И грудью на брата лез.
     Я понял, что я - игрушка,
     В тылу же купцы да знать,
     И, твердо простившись с пушками,
     Решил лишь в стихах воевать.
     Я бросил мою винтовку,
     Купил себе "липу"(1), и вот
     С такою-то подготовкой
     Я встретил 17-ый год.
     Свобода взметнулась неистово.
     И в розово-смрадном огне
     Тогда над страною калифствовал
     Керенский на белом коне.
     Война "до конца", "до победы".
     И ту же сермяжную рать
     Прохвосты и дармоеды
     Сгоняли на фронт умирать.
     Но все же не взял я шпагу. . .
     Под грохот и рев мортир
     Другую явил я отвагу -
     Был первый в стране дезертир.
     *
     Дорога довольно хорошая,
     Приятная хладная звень.
     Луна золотою порошею
     Осыпала даль деревень.
     "Ну, вот оно, наше Радово, -
     Промолвил возница, -
     Здесь!
     Недаром я лошади вкладывал
     За норов ее и спесь.
     Позволь, гражданин, на чаишко.
     Вам к мельнику надо?
     Так вон!.

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