Сочинение Астафьев, Краткое содержание Васюткино озеро

Это озеро не отыщешь на карте. Оно небольшое, но зато памятное, Васюткино. Далеко не у каждого озера есть свое название, потому как велика и необъятна наша Родина.

Рыбаки из бригады Васюткиного отца — Григория Афанасьевича Шадрина — совсем приуныли. Из-за частых осенних дождей рыба стала плохо ловиться, и рыбаки обленились. Но вот подул с юга теплый ветер и разгладил лица людей. Заскользили по реке лодки, но уловы по-прежнему были малы. Рыбаки спустились вниз по Енисею, лодки вытащили на берег, а багаж перенесли в избушку, построенную несколько лет назад ученой экспедицией.

Отец Васютки обследовал избушку и пришел к выводу, что она годится для зимовки. Нужно подготовить всю снасть к большому ходу рыбы, а пока вести промысел паромами да переметами.

И рыбаки занимались своими делами, раз в сутки проверяя переметы.

Хоть в них и попадалась ценная рыба, но это был спокойный лов, не требующий азарта.

И у Васютки началось скучное житье — друзей нет, сходить некуда. Одно утешало: скоро начнется учебный год, и его отправят в деревню, тем более что дядя Коляда уже привез мальчику новые учебники.

Вечерами в избушке становилось людно и шумно. Рыбаки ужинали, рассказывали были и небылицы, щелкали орехи. А орехами всех снабжал Васютка. Все ближние кедры он уже обколотил, с каждым днем ему приходилось забираться в тайгу все дальше и дальше от места обитания. Но ему нравилось бродить с ружьем по тайге.

Однажды Васютка встал поздно. Поел, посмотрел на календарь. С удовольствием подумал о том, что до начала учебного года осталось всего десять дней, и начал собираться в тайгу. Мать как обычно начала ворчать, что не по тайге надо бродить, а к учению готовиться, и что рыбаки Васюткой помыкают.

Но вот мальчик, похожий на коренастого маленького мужичка, с ружьем на плече и патронташем вышел из избы, а мать привычно напомнила: «Хлеба-то взял?» — «На что он мне?» — удивился Васютка. А мать напомнила, что мал он еще таежные законы переделывать, Испокон веков в лес ходили с едой и спичками.

Васютка поспешил исчезнуть с глаз матери, чтобы не придралась еще к чему-нибудь, и через несколько минут он уже шагал по тайге. Как у всякого таежника, у Васютки появилась склонность к рассуждениям. Он шел и раздумывал, что, наверное, всякая таежная дорога начинается с затесей. От размышлений его оторвало скрипучее кряканье где-то над головой. Мальчик поднял голову и увидел над головой птицу-кедровку, прицелился в нее и щелкнул языком, как будто на спусковой крючок нажал. Патроны, или, как говорят охотники, припас, он зря тратить не стал. Это был еще один таежный закон.

Набрал Васютка мешок кедровых шишек и только решил перейти к следующему дереву, как вдруг перед ним что-то сильно захлопало. Мальчик поднял голову и увидел поднимающегося с земли глухаря. Сердце екнуло, такой охотничьей удачи у него еще не было. Как бывалый охотник, Васютка принялся подманивать глухаря, изображая собачий лай. Глухарь с интересом смотрел на подбирающегося к нему мальчика. Пора!. . Мальчик прицелился, выстрелил, но по полету глухаря понял, что только ранил его.

Он бросился за птицей, только теперь догадавшись, что не подстрелил ее из-за мелкой дроби, которой было заряжено ружье, а ведь глухарь-то размером с Дружка!

Птица начала слабеть. Васютка выследил ее и выстрелил еще раз. Потом взвесил драгоценную добычу на руке и поспешил домой, чтобы мамка не заругала.

И вдруг спохватился: а где же затеси — зарубки на деревьях? Вроде бы и лес такой же, как у дома, но от него веяло чем- то чужим. . .

Васютка начал думать, где север, а где юг, стал вспоминать, на какой стороне деревьев старые зарубки, а на какой новые. . . Мальчик заговорил сам с собой, чтобы отогнать страх.

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