Сочинение Аверченко, Смерть африканского охотника. О чем мечтал рассказчик

О чем мечтал рассказчик? Какие герои рисовались его воображению?

Напомним переживания героя: «Проза жизни тяготила меня». Его воображению рисовалось иное место жительства. Это могли быть Филиппинское острова, южный берег Африки, Мексика, прерии Северной Америки, мыс Доброй Надежды, реки Оранжевая, Амазонка, Миссисипи и Замбези. Но еще важнее были занятия героя. Он никак не мог заниматься торговлей, как отец. Он хотел быть пиратом, а образцы для подражания ему давали книги Луи Буссенара и Майн Рида.

Третья глава названа очень страшно: «Второе разочарование. Смерть». В чем разочаровался рассказчик? О какой смерти идет речь?

Когда читаешь А. Т. Аверченко, стоит помнить, что он был знаменитым юмористом. И страшные названия могут предполагать шутку. Но рассказчик, конечно, в чем-то разочаровался. В чем же? Он потерял веру в необычность людских судеб. Хозяин цирка и зоопарка, владелец диких животных и людей, которые умели делать то, что не умел делать никто вокруг, оказался простым человеком: этот «грозный немец, хозяин зверинца, просто спал, забыв своих львов и слонов». Конечно, была в рассказе и смерть, но это была смерть не героя. Умерла вера в фантастические судьбы, умерла вера в таинственных незнакомцев.

Сохранил ли герой рассказа любовь к романтическим приключениям?

Герой рассказа, как нам доказывает его последняя фраза, сохранил любовь к романтическим приключениям. Именно эту фразу («В слонов лучше всего стрелять разрывными пулями») мог произнести только «африканский охотник».

Как вы объясняете слова рассказчика: «Мальчик умер. Вместо него — родился юноша»?

Если бы в рассказе не было последних слов о том, как лучше всего стрелять в слонов, то можно было бы совершенно точно утверждать, что юный читатель приключенческой литературы уже в прошлом. Но эта последняя фраза говорит о том, что в сознании повзрослевшего читателя все же остались следы мыслей и чувств мальчика, который увлечен приключенческой литературой.

Что означают точки в финале рассказа, так щедро предложенные автором читателю? Как вы объясните смысл предложения: «В слонов лучше всего стрелять разрывными пулями»?

Точки в конце рассказа как бы продолжают события жизни «африканского охотника». И то, что они стоят вслед за фразой «В слонов лучше всего стрелять разрывными пулями», подтверждает это соображение: жизнь подростка и его романтическое чтение книг о приключениях все же продолжаются.

Охарактеризуйте героя рассказа как читателя.

Герой рассказа даже не имеет имени. Он предстает перед нами прежде всего как «африканский охотник», которого настигла «смерть». Но в конечном счете выясняется, что смерти так и не случилось. Произошли лишь некоторые изменения в сфере чтения этого подростка. Он было решил, что «мальчик умер», мальчик — читатель приключенческой литературы.

И «родился юноша», в круг интересов которого все еще входят разрывные пули, необходимые для охоты на слонов. Значит, что-то от детских увлечений неизбежно сохраняется и в юношеском чтении.

Прочитайте другие рассказы А. Т. Аверченко. Какие из них вас заинтересовали? Какие показались смешными?

А. Т. Аверченко создал много рассказов. Вы можете найти их в различных сборниках: «Веселые устрицы», «Круги на воде», «Сорные травы», «Рассказы для выздоравливающих», «Зайчики на стене», «Осколки разбитого вдребезги». Даже названия сборников в какой-то мере характеризуют жизнерадостное направление творчества автора. Нельзя написать в ответе, какие рассказы вам могут понравиться, — ведь у каждого свой вкус. И для чтения можно выбрать не целые сборники, а отдельные рассказы.

Каких литературных героев-путешественников вы знаете? Попытайтесь их сравнить и определить общие и различные черты.

В литературе каждого народа есть много героев-путешественников. Они появились уже в сказках разных народов, и до сих пор рассказ о путешествиях — один из самых популярных жанров. Один из героев даже подсказал общий термин для книг такого рода — «робинзонада». На страницах учебника-хрестоматии вы встречались и с Синдбадом-мореходом, и с Робинзоном (кстати, робинзонов в литературе каждой страны по несколько десятков, в одной только Германии их около сорока), и с Васюткой, и с героями приключенческих книг, поскольку приключения происходят чаще всего во время путешествий. . .