Сочинение Автор "Слова о полку Игореве".

"Слово о полку Игореве" посвящено походу против половцев в 1185 году. Оно глубоко связано с народной культурой,с народными обычаями и языком.

Автор стремится передать свою оценку современного положения Руси как оценку общенародную.

Автор занимал независимую патриотическую позицию. Он посвящает "Слово. . . " всей Русской земле-ее природе и народу. Он призывает князей защищать Русскую землю, призывает к единству Руси перед лицом внешней опасности и призывает к защите труда русского народа.

Автор вкладывает в это произведение свои чувства,мысли и эмоции. Он переживает за Русь.

"Слово о полку Игореве"-это памятник Русской литературы и одно из самых замечательных произведений той эпохи. .