Сочинение Авторская песня (обзор)

Авторскими песнями, как правило, называют песни, создаваемые непрофессионалами. Эти произведения отличаются широтой охвата личных и общественных явлений, искренностью чувств, социальной правдивостью и активностью, высотой нравственных критериев. Чаще всего автором стихов и музыки, аккомпаниатором и исполнителем является один человек, который органически, для себя, творит песни.



Начиная со второй половины 50-х годов ХХ века, большим успехом пользовались песни М. Анчарова, Ю. Визбора, А. Галича, А. Городницкого, Ю. Кима, Н. Матвеевой, Б. Окуджавы и многих других. Расцвет авторской песни пришелся на 1960-1970-е годы. Наравне с именами уже известных авторов зазвучали песни В. Высоцкого, А. Дольского, Е. Клячкина, Ю. Кукина, А. Якушевой, А. Суханова, В. Долиной, Ю. Лореса. . .



Человеческая позиция создателей песни – это огромный интерес ко всему в окружающем мире. Кажется, нет человеческого чувства или переживания, которое не нашло бы отражения в авторской песне.



В последние годы появились имена многих талантливых авторов, чьи песни, возможно, тоже станут классикой.



Принято считать, что движение авторской песни – это наше отечественное явление, которое возникло в 1950-е годы, когда на фоне тотального вранья и лицемерия, возведенного в государственную политику, появилась необходимость в глотке свежего воздуха, свободы, правды. Но авторская песня – явление общемировое и возникло оно достаточно давно.



До сих пор авторская песня остается предметом непрекращающихся споров. Ее противники заявляют о самоценности поэтического слова и ненужности музыкальных «подпорок» к нему. Защитники в ответ предлагают добиться такой гармонии слова и мелодии, как у бардов. Противники авторской песни углубляются в поэтику и обличают упрощенный синтаксис и ослабленную метафоричность авторской песни. Защитники углубляются в историю и напоминают об изначальном слиянии лирики с музыкой.



В 1960-ые годы основной упор в авторской песне делался, конечно же, не на музыку, а на слова. Раскрепощение, которое испытывало в годы оттепели все искусство, коснулось, в первую очередь, художественного слова. В тематике авторской песни в 1960-е годы явно обозначились три акцента: лирически-интимный, походно-романтический и социально-критический.



Одним из классиков авторской песни является А. Галич. Он так писал о своих «коллегах»:



Но оставь, художник, вымысел,



Нас в герои не крои,



Нам не знамя жребий вывесил,



Носовой платок в крови…



Освобождаясь под пером А. Галича и других бардов, песенное слово давало голос тем персонажам русской жизни, которые до сих пор были его лишены. В эти годы впервые средствами музыкальной лирики был передан весь абсурд советской жизни.



Песенное слово у Галича раскрепощается не только социально, но и историко-культурно, врастая в русскую поэзию ХХ века, продолжая ее традиции, создавая преемственность. Это относится, в первую очередь, к циклу песен, посвященных русским художникам: «Снова август» – А. Ахматовой, «На сопках Маньчжурии» – М. Зощенко, «Легенда о табаке» – Д. Хармсу, «Возвращение на Итаку» – О. Мандельштаму, «Памяти Б. Л. Пастернака».



Исполнению этих песен на концертах Галич обязательно предпосылал довольно объемное предисловие - эпиграф о личности и судьбе поэта, а сам текст его произведений изобилует цитатами:



Ах, осыпались лапы елочьи,



Отзвенели его метели…



До чего ж мы гордимся, сволочи,



Что он умер в своей постели!







«Мело, мело по всей земле, во все пределы,



Свеча горела на столе, свеча горела…»



Нет, никакая не свеча,



Горела Люстра!



Очки на морде палача



Сверкали шустро!.

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