Брак по расчету

-- Раньше, граждане, было куда как проще,-- сказал Григорий Иванович. --

А которые женихи -- тем все было как на ладони. Вот, скажем, невеста, вот ее мама, а вот-- приданое. А если приданое, то опять- таки какое это приданое: деньгами или, может быть домик на фундаменте.

Ежели деньгами -- благородный родитель oбъявляет сумму. А ежели домик на фундаменте, то опять- таки иная речь -- какой это домик? Может, деревянный, а может, он и каменный. Все видно, все понятно, и нету никакой фальши.

Ну, а теперь? Нуте-ка, сунься теперь, который жених -- не разбери-бери! Потому что у теперешнего родителя привычки такой нет -- давать деньгами. А которые женихи на имущество ориентируются -- еще того хуже.

Скажем, недвижимое имущество -- висит шуба на вешалке. Ну, висит и висит. Месяц висит и два висит. Каждый день, например, ее можно видеть и руками щупать, а как до дела, то шубу эту, не угодно ли, комнатный жилец повесил и вовсе она не невестина. Или перина. Глядишь -- перина, а ляжешь на нее -- она пером набита.

Вот вам и имущество! С таким имуществом крови больше испортишь.

Ах, чего только не делается на свете -- не разбери-бери!

Я старый революционер с десятого года, во всех партиях перебывал, и то у меня голова кругом и не разбираюсь.

Только и есть одно -- которые невесты служат. У тех без обмана: ставка, разряд, категория. . . Но и тут обмишуриться можно.

Мне вот понравилась одна. Перемигнулись. Познакомились. Тары да бары, где, говорю, служите, сколько получаете? Дескать, разряд ваш и ставка?

-- Служу,-- говорит,-- на складе. Ставка такая-то.

-- Ну,-- говорю,-- мерси и отлично. Вы, говорю, мне нравитесь. И разряд ваш симпатичный, и ставка ничего себе. Будем знакомы.

Стали мы с ней кинематографы посещать. Плачу я. Посещали неделю или две -- ультиматум ей ставлю: вводите, говорю, в дом.

Ввела в дом. Ну, конечно, в доме старушка мамочка. Папашка -- этакий старый революционер. Дочь -- невеста, и при ней я -- жених вроде бы.

Дальше -- больше. Хожу к ним в гости и приглядываюсь. С мамашей на философские темы разговариваю: дескать, как им живется, не туго ли? Не придется ли, оборони создатель, помогать?

-- Нет,-- отвечает,-- насчет помощи нам не надо. А что до приданого, не совру,-- приданого нету. Хотя бельишко и полдюжины ложек можно отсыпать.

-- Ах,-- говорю,-- старушка, божий цветочек! Полдюжины или вся дюжина --

там видно будет. Стоит ли об этом говорить раньше времени. Мне, говорю, ваша дочка

и так нравится -- все-таки разряд пятнадцатый, льготы, талоны. . . Это мне вроде бы

приданое.

Ну, старушка, божий цветочек,-- в слезы.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--