Бригадир
Денис Иванович Фонвизин.
Бригадир
Д. И. Фонвизин БРИГАДИР . 1769 г.
Гос. изд. детской литературы министерства просвещения РСФСР, Л. , 1952
OCR: NVE
БРИГАДИР.
Комедия в пяти действиях.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Бригадир. *
Иванушка, сын его.
Бригадирша.
Советник. **
Советница, жена его.
Софья, дочь советничья.
Добролюбов.
Слуга советничий.
* Бригадир - военное звание выше полковника и ниже
генерала, существовавшее в русской армии XVIII века.
** Советник - звание чиновника (здесь - статский советник)
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ЯВЛЕНИЕ I
Театр представляет комнату, убранную по-деревенски. Бригадир,
в сюртуке, ходит и курит табак. Сын его, в дезабилье,
кобеняся, пьет чай. Советник, в казакине, смотрит в календарь.
По другую сторону стоит столик с чайным прибором, подле которого
сидит Советница в дезабилье и корнете и, жеманяся, чай
разливает. Бригадирша сидит одаль и чулок вяжет. Софья также
сидит одаль и шьет в тамбуре.
Советник (смотря в календарь ). Так ежели бог благословит,
то двадцать шестое число быть свадьбе.
Сын. Helas !*
Бригадир. Очень изрядно, добрый сосед. Мы хотя друг друга и
недавно узнали, однако это не помешало мне, проезжая из
Петербурга домой, заехать к вам в деревню с женою и сыном.
Такой советник, как ты, достоин быть другом от армии
бригадиру, и я начал уже со всеми вами обходиться без чинов.
Советница. Для нас, сударь, фасоны не нужны. Мы сами в
деревне обходимся со всеми без церемонии.
Бригадирша. Ах! Мать моя! Да какая церемония меж нами, когда
(указывая на советника ) хочет он выдать за нашего Иванушку
дочь свою, а ты свою падчерицу, с божиим благословением? А
чтоб лучше на него, господа, положиться было можно, то даете
вы ей и родительское свое награждение. На что тут церемония?
* Увы!
(( Сын и Советница часто вставляют в свою речь французские слова
и выражения. В сносках дается перевод их на русский. ))
Советница. Ах! сколь счастлива дочь наша! Она идет за того,
который был в Париже. Ах! радость моя! Я довольно знаю, каково
жить с тем мужем, который в Париже не был.
Сын (вслушиваясь, приподнимает шишку колпака ). Madame!* я
благодарю вас за вашу учтивость. Признаюсь, что я хотел бы
иметь и сам такую жену, с которою бы я говорить не мог иным
языком, кроме французского. Наша жизнь пошла бы гораздо
счастливее.
Бригадирша. О! Иванушка! Бог милостив. Вы, конечно, станете
жить лучше нашего.
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