Денис Иванович Фонвизин.

Бригадир

Д. И. Фонвизин БРИГАДИР . 1769 г.

Гос. изд. детской литературы министерства просвещения РСФСР, Л. , 1952

OCR: NVE

БРИГАДИР.

Комедия в пяти действиях.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Бригадир. *

Иванушка, сын его.

Бригадирша.

Советник. **

Советница, жена его.

Софья, дочь советничья.

Добролюбов.

Слуга советничий.

* Бригадир - военное звание выше полковника и ниже

генерала, существовавшее в русской армии XVIII века.

** Советник - звание чиновника (здесь - статский советник)

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ I

Театр представляет комнату, убранную по-деревенски. Бригадир,

в сюртуке, ходит и курит табак. Сын его, в дезабилье,

кобеняся, пьет чай. Советник, в казакине, смотрит в календарь.

По другую сторону стоит столик с чайным прибором, подле которого

сидит Советница в дезабилье и корнете и, жеманяся, чай

разливает. Бригадирша сидит одаль и чулок вяжет. Софья также

сидит одаль и шьет в тамбуре.

Советник (смотря в календарь ). Так ежели бог благословит,

то двадцать шестое число быть свадьбе.

Сын. Helas !*

Бригадир. Очень изрядно, добрый сосед. Мы хотя друг друга и

недавно узнали, однако это не помешало мне, проезжая из

Петербурга домой, заехать к вам в деревню с женою и сыном.

Такой советник, как ты, достоин быть другом от армии

бригадиру, и я начал уже со всеми вами обходиться без чинов.

Советница. Для нас, сударь, фасоны не нужны. Мы сами в

деревне обходимся со всеми без церемонии.

Бригадирша. Ах! Мать моя! Да какая церемония меж нами, когда

(указывая на советника ) хочет он выдать за нашего Иванушку

дочь свою, а ты свою падчерицу, с божиим благословением? А

чтоб лучше на него, господа, положиться было можно, то даете

вы ей и родительское свое награждение. На что тут церемония?

* Увы!

(( Сын и Советница часто вставляют в свою речь французские слова

и выражения. В сносках дается перевод их на русский. ))

Советница. Ах! сколь счастлива дочь наша! Она идет за того,

который был в Париже. Ах! радость моя! Я довольно знаю, каково

жить с тем мужем, который в Париже не был.

Сын (вслушиваясь, приподнимает шишку колпака ). Madame!* я

благодарю вас за вашу учтивость. Признаюсь, что я хотел бы

иметь и сам такую жену, с которою бы я говорить не мог иным

языком, кроме французского. Наша жизнь пошла бы гораздо

счастливее.

Бригадирша. О! Иванушка! Бог милостив. Вы, конечно, станете

жить лучше нашего.

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