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Бригадир

    Денис Иванович Фонвизин.
     Бригадир
     Д. И. Фонвизин БРИГАДИР . 1769 г.
     Гос. изд. детской литературы министерства просвещения РСФСР, Л. , 1952
     OCR: NVE
    БРИГАДИР.
    Комедия в пяти действиях.
    ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
    Бригадир. *
    Иванушка, сын его.
    Бригадирша.
    Советник. **
    Советница, жена его.
    Софья, дочь советничья.
    Добролюбов.
    Слуга советничий.
    * Бригадир - военное звание выше полковника и ниже
    генерала, существовавшее в русской армии XVIII века.
    ** Советник - звание чиновника (здесь - статский советник)
    ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
    ЯВЛЕНИЕ I
    Театр представляет комнату, убранную по-деревенски. Бригадир,
    в сюртуке, ходит и курит табак. Сын его, в дезабилье,
    кобеняся, пьет чай. Советник, в казакине, смотрит в календарь.
    По другую сторону стоит столик с чайным прибором, подле которого
    сидит Советница в дезабилье и корнете и, жеманяся, чай
    разливает. Бригадирша сидит одаль и чулок вяжет. Софья также
    сидит одаль и шьет в тамбуре.
    Советник (смотря в календарь ). Так ежели бог благословит,
    то двадцать шестое число быть свадьбе.
    Сын. Helas !*
    Бригадир. Очень изрядно, добрый сосед. Мы хотя друг друга и
    недавно узнали, однако это не помешало мне, проезжая из
    Петербурга домой, заехать к вам в деревню с женою и сыном.
    Такой советник, как ты, достоин быть другом от армии
    бригадиру, и я начал уже со всеми вами обходиться без чинов.
    Советница. Для нас, сударь, фасоны не нужны. Мы сами в
    деревне обходимся со всеми без церемонии.
    Бригадирша. Ах! Мать моя! Да какая церемония меж нами, когда
    (указывая на советника ) хочет он выдать за нашего Иванушку
    дочь свою, а ты свою падчерицу, с божиим благословением? А
    чтоб лучше на него, господа, положиться было можно, то даете
    вы ей и родительское свое награждение. На что тут церемония?
    * Увы!
    (( Сын и Советница часто вставляют в свою речь французские слова
    и выражения. В сносках дается перевод их на русский. ))
    Советница. Ах! сколь счастлива дочь наша! Она идет за того,
    который был в Париже. Ах! радость моя! Я довольно знаю, каково
    жить с тем мужем, который в Париже не был.
    Сын (вслушиваясь, приподнимает шишку колпака ). Madame!* я
    благодарю вас за вашу учтивость. Признаюсь, что я хотел бы
    иметь и сам такую жену, с которою бы я говорить не мог иным
    языком, кроме французского. Наша жизнь пошла бы гораздо
    счастливее.
    Бригадирша. О! Иванушка! Бог милостив. Вы, конечно, станете
    жить лучше нашего.

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