Человек с испорченными часами

Усевшись поудобней в кресло, он посмотрел на меня и, удовлетворенный, сказал:

- Вот вы какой.

- Да, - скромно улыбнулся я.

- Давно пишете?

- Четыре года.

- Ого! А я тоже думаю: дай-ка что-нибудь напишу!

- Написали? - полюбопытствовал я.

- Написал. Принес. Хочу у вас напечатать.

- Раньше писали?

- Нет. Другим голова была занята. А нынче с делами управился, жену в имение отослал, - ну, знаете ли, скучно. Э, думаю, попробую-ка что-нибудь написать! Вот написал и притащил. Хе-хе! Почитайте новоявленного Байрона. - Хорошо-с. Одну минуту. . . кончу корректуру, и тогда к вашим услугам. Это был длинноносый немолодой человек, в черном сюртуке и с бриллиантом на худом узловатом пальце. Он осмотрел свои ноги и, улыбнувшись, сказал: - А приятно, когда везет. - Кому? - Да вот, например, вам. Пишете, зарабатываете деньги, вас читают. - Трудно писать, - рассеянно сказал я. - Ну, как вам сказать. Я, например, сел, и у меня как-то это сразу вышло. Я отодвинул неоконченную корректуру и сказал: - Где ваша рукопись? - Вот она. Условия: пятнадцать копеек строка. А за следующие вещи - по соглашению. За дебют можно подешевле. - Ладно. Ответ через две недели. Я бросил косой взгляд на начало лежавшей передо мной рукописи и сказал: - Кстати, нельзя писать: "Солнце сияло на закате небосклона". - Ну, ничего, - добродушно усмехнулся он. - Исправите. Это первые шаги. Ну, я пойду. Не буду отнимать у себя и у вас драгоценное время. Он вынул часы, взглянул на них и сказал с досадой: - Вот анафемические! Опять стали. - Испортились? - спросил я. - Да, давал чинить - ничего не выходит. - Да уж эти часовые мастера! Позвольте, я посмотрю их. Может быть, что-нибудь можно с ними сделать. Он удивленно посмотрел на меня. - А вы и часы можете починить? - Отчего же. . . Пустяки. Я взял протянутые им часы, открыл заднюю крышку и стал внимательно разглядывать комбинацию колесиков и пружин. - Ну-с. . .

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