Cочинение «Тема жизни и смерти в романах украинских писателей»

Ярчайшим стихом на эту тему есть «Верить», в котором поэт и философ сравнивает свободу со злотом, прославляя Богдана Хмельницкого как родителя вольности. И жизнь самого поэта - пример свободы от всех приманок мира, не случайно на своем могильном камне он еще при жизни вычеканил слова: «Мир ловил меня, и не поймал».



Исторические песни, в частности «Ой, из-за горы черная туча, будто волна, идет. . . », «Максим казак Железняк» и другие рассказывают о соревновании за волю в разные исторические времена, прославляя свободу как основу жизни наций. Так в думе «Хмельницкий и Барабаш» рассказывается о времени перед началом освободительной борьбы 1648- 1654 гг. и борьбу украинцев против шляхетсько - польского порабощения.



Летопись Самовидца принадлежит к произведениям, которые изображают освободительную борьбу 1648-1654 гг. и прославляют свободолюбие украинского народа.



Т. Шевченко. Большинство поэзий так или иначе освещают тему свободы,



желанной воли. Так, в поэме «Гайдамака» обрисованы события борьбы



украинского крестьянства против порабощения польским панством. В «Заповет» Шевченко верил, что его вспомнят в «семье вольной, новой». Поэма «Кавказ» является



гимном воли, не случайно там использована аллюзия на мифологическую основу - миф



о Прометея.



Леся Украинка. Очень ярко раскрывается проблема личной свободы в драматической поэме «Каминный хозяин» на примере Донны Анни, командора, Дон Жуана, каждый из которых понимает свободу по-своему. Проблема свободы рассматривается чуть ли не в каждой поэме Леси Украинки. В частности, в «Боярине» раскрыта проблема свободы и человеческого достоинства через призму свободы для целого народа. В «Лесной песне» прославленная свобода личности, не скованной искусственными требованиями и условностями социума.



Багряный. «Тигроловы» - первый в украинской литературе приключенческий роман, в основе которого лежит противостояние свободы и тоталитаризма во всех сферах человеческой жизни - от личного до общенационального. Григорий Многогрешный - это олицетворение стремления к воле любой ценой.



А . Гончар. В романе «Собор» автор изображает времена, когда советская власть боролся с соборами не только как с культовыми сооружениями, а как с памятками казацких пор - времен воли. Герои романа оказываются перед выбором - воля или покой, материальное благо. И этот выбор становится мерой человеческой стоимости героев. Нравственность и свободолюбие - черты лучших героев романа - Ельки, Николая Баглая, учителя Изота Лебеды, Ивана Баглая и его жены Вероньки и т. п. .



Л. Костенко. В романе «Маруся Чурай» обрисована трагедия человеческих отношений вызвана разными моральными ориентирами героев; одной из главных добродетелей главной героини есть именно ее свободолюбие и внутренняя свобода, достоинство. Поэтому и полюбил ее Иван Искра - борец за волю для своего народа.



В. Стус. Уже сама жизнь этого поэта - образец служения свободе и стремлений свободы не только для себя. В стихе «За летописью Самовидця», изображая исторические события, поэт делает замечание, которые самые худшие для Украины - это лишение свободы.



О. Довженко. В «Дневнике» содержится исповедь мужчины, которого лишили свободы, хотя извне он жил свободно, и не свободно ему было не то что создавать но и жить в Украине: «Я подумал, что это скрытая форма ссылки». И еще одна мысль высказана Довженко: «Те государства способны становиться большими, в которых велики малые люди».