Сочинение Духовное обновление человека в революционной борьбе (по роману М. Горького «Мать»). 1

М. Горький стоял на страже пролетарской революции, жил интересами рабочего класса и его партии. Газеты, журналы, многочисленные письма и живые люди из России давали ему богатый материал. Горький видел, что революция жива, знал, что пролетарий непоколебим, верил, что в недалеком будущем новым и более могучим ударом он сбросит “гнет вековой навсегда”. Роман “Мать” явился олицетворением всех политических убеждений писателя.

В нем М. Горький повествовал о могучей, несгибаемой силе российского пролетариата, о том, как правда жизни разбудила забитую нуждой и гнетом полицейского режима пожилую женщину из рабочей среды.

Женщина поняла, что, пока на земле существует власть богачей-помещиков и фабрикантов, народ обречен на бесправие, голод, бедность, болезни, невежество, и потому добиться своего счастья — полного освобождения от гнета — народ может только собственной волей, собственными силами. Этой женщиной является Власова Пелагея Ниловна.

В начале романа М. Горький показывает ее как робкую и покорную женщину, которая угнетена пьяным мужем, религиозностью, бедностью, сознанием, что “все так живут”. Она похожа на большинство женщин слободки. Но постепенно Ниловна начинает прислушиваться к словам сына и его друзей. Мать начинает понимать их правду, а именно то, что жизнь может быть совсем иной, и перестроить ее должны трудящиеся. Это сближение с революционерами изменяет ее взгляды и мировоззрение.

Сначала Ниловна, прислушиваясь к разговорам Павла с товарищами, боится, что такие, разговоры плохо кончатся для сына, но затем начинает понимать, что Павел прав, и гордится им. Мать, часто думая о сыне, соединяла в его образе все самое лучшее, что могло быть у человека: “Иногда образ сына вырастал перед нею до размеров героя сказки, он соединял в себе все честные, смелые слова, которые она слышала, всех людей, которые ей нравились, все героическое и светлое, что она знала”. Понемногу Ниловна начинает втягиваться в революционную борьбу. Она говорит, что поняла правду сына и его друзей: “. . . покуда будут богатые — ничего не добьется на род, ни правды, ни радости, ничего! Вот живу я среди вас, иной раз ночью вспоминаю прежнее, силу мою, ногами затоптанную, молодое сердце мое забитое — жалко мне себя, горько! Но все-таки лучше мне стало жить”.

У Ниловны появляются общие духовные интересы с Павлом. Все друзья ее сына кажутся ей родными детьми, идущими рядом с ней трудным, непроторенным путем к новой жизни. Она уверена в том, что может помочь им в революционной борьбе. И это помогает ей преодолеть трудности ее духовного обогащения.

Это обогащение души матери можно пронаблюдать на ее поступках, на изменении ее речи и мышления. Раньше Ниловна ограничилась только бытовыми заботами. Круг ее впечатлений был узок. Из-за этого скуден и ее язык. Она не может словами выразить все свои мысли. Позже, уже став революционеркой, она сознает это и говорит: “Мы люди черной жизни . . . все чувствуем. . . понимаем, а сказать не можем”.

В своем первом выступлении на первомайской демонстрации Ниловна еще связывает специальную борьбу с религиозными представлениями о жизни. Она говорит: “Идут в мире дети наши к радости, — пошли они ради всех и Христовой правды ради — против всего, чем заполонили, связали, задавили нас злые наши, фальшивые, жадные наши!” Теперь мы можем уже наблюдать изменение речи и расширение кругозора матери.

Арест Рыбина вызывает сочувствие в душе Ниловны. Она переживает за то дело, которое ей поручено, ведь теперь некому отдавать те листовки, которые она везла на завод. Но все-таки и в селе Нильском, куда она приехала, находятся люди, помогающие ей распространить нелегальную литературу среди крестьян. Теперь уже Ниловна, ведя беседу с крестьянами, действует как искусная пропагандистка, прибегая к социальным понятиям.

В процессе приобщения к революционной работе мать вся духовно преображается. Она умело и ласково разговаривает с людьми, с жадным любопытством всматривается в окружающий ее мир, который словно впервые распахивается перед ней.

“Красота какая, Николай Иванович, а? — взволнованно говорит Пелагея Ниловна. — И сколько везде красоты этой милой, — а все от нас закрыто и все мимо летит, не видимое нами. Люди мечутся — ничего не знают, ничем не могут любоваться, ни времени у них на это, ни охоты. Сколько могли бы взять радости, если бы знали, как земля богата, как много на ней удивительного живет.

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