Сочинение Духовное перерождение Ниловны в романе Горького «Мать» (Образ Ниловны)

Роман М. Горького “Мать” — одно из наиболее значительных произведений русской литературы начала двадцатого века. На его страницах перед нами предстает русское революционное движение, как движение народных масс, героических в своем порыве. Роман “Мать” сыграл огромную роль в развитии социального мышления многих поколений читателей и обозначил новую веху в развитии русской и мировой культуры. Не случайно “Мать” Горького стала настольной книгой для многих русских революционеров того времени. В центре повествования — мать Павла Власова Пелагея Ниловна.

Произведение построено таким образом, что Ниловна является участником или свидетелем всех описанных событий. Если роман “Мать” — это произведение о мучительном процессе изживания в людях рабских чувств покорности и страха, о сложном превращении человека из жертвы в борца, то Ниловна в этом отношении — наиболее яркий и убедительный пример. Путь Ниловны сложен и противоречив. Женщине, прожившей большую часть жизни в покорности и страхе, не так просто было освободиться от старого. Пелагея Ниловна испытала всю горечь тяжелой участи жены рабочего человека. Она угнетена бедностью, пьяным и грубым мужем, религиозностью, осознанием, что “все так живут”. В начале романа мы видим робкую, покорную, забитую подневольной жизнью, боящуюся людей женщину. Она учит сына спасаться от людей, ибо они “ненавидят друг друга”. В этом Ниловна глубоко убеждена. Узнав, что сын читает запрещенные книги, она сначала испугалась, но потом сердцем почувствовала, а затем разумом поняла правоту сына и его товарищей. Героиня Горького неожиданно попадает в иную среду, в среду людей веры и самопожертвования, в среду преданности делу будущего.

Наблюдая за товарищами Павла, Ниловна поняла, что революционеры — лучшие люди на земле, и она полюбила их как родных. Сначала она потрясена их неверием в бога, ощущением своей несознательности, недостаточным понимание событий, но все это она преодолевает силой своей материнской любви. Ниловна охотно начинает выполнять поручения сына, постепенно втягивается в революционную работу. После ареста Павла Ниловна носит на фабрику листовки, чтобы не остановилось дело, начатое сыном. Постепенно из темного, забитого, безмолвного существа она превратилась в человека, знающего правду и уверенно несущего ее людям.

Уверенность в том, что она может помочь в революционной борьбе, распрямляет душу Ниловны. Беден был круг ее интересов и привязанностей. Ее интересы, поведение ранее были ограничены бытовыми заботами. Ее любовь к единственному сыну переросла в огромное материнское чувство ко всем борцам за освобождение народа. Таким образом, смысл заглавия “Мать” расширился, приобретя значение символа. Сознание того, что она своими действиями приносит существенную пользу революционной борьбе, наполняет сердце женщины гордостью, является основой возникшего у нее чувства самоуважения. Не только Ниловна гордится своим сыном, но и Павел гордится своей матерью, которая стала ему по духу родной. Эта духовная общность укрепляет и наполняет глубоким содержанием любовь матери и сына. Процесс духовного обогащения был сложным и трудным, но она преодолела трудности. В первом агитационном выступлении Ниловны на первомайской демонстрации ее представление о социальной борьбе еще соседствует с религиозным. Постепенно ее кругозор расширяется. В селе Никольском Ниловна искусно ведет пропагандистскую работу с крестьянами. После суда над Павлом мать не поддалась горю, она продолжила дело сына. Арестованная на вокзале, избиваемая жандармами, Ниловна напрягает последние силы, чтобы бросить в народ листовки с речью Павла. Из ее груди вырывается пламенный призыв: “Собирай, народ, силы свои во единую силу”. На новом пути Пелагеи Ниловны в революционном движении сгорает все старое, отсталое, рождаются новые мысли и чувства. Она проникается большой любовью к миру, к людям, к народу.

Писатель показывает возрождение Ниловны к борьбе за свободу, рисуя тип человека из народных глубин: “Казалось, тысячи жизней говорят ее устами”. Велика заслуга Горького, создавшего в романе “Мать” образ простой русской женщины из народа, вступающей в мир революционной освободительной борьбы, духовно возродившейся из угнетенного состояния. Образ Ниловны воспринимается как олицетворение огромных перемен, происшедших в сознании людей, вступивших на путь революционной борьбы. В романе Горький создает образ женщины-революционерки, для которой все борцы за правду — ее дети. .