Сочинение Двадцать третий градоначальник города Глупова (по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного горо

Портреты всех городских начальников в романе Салтыкова-Щедрина «История одного города» написаны автором очень лаконично. Каждый из них оставил свой заметный след в «жизнеустройстве» города и по-своему отличился. Нельзя не отметить и двадцать третьего глуповского градоначальника - Савелия Кузьмича Щенков-Безделина.

В городе он появился при странных обстоятельствах: то ли привозил борзых щенков губернатору, то ли проезжал с отцом по торговым делам. Одним словом, он задержался в Глупове.

Прежний градоначальник вдруг стал проявлять большую страсть к охоте. Спешно была построена псарня, где и оказались, кстати, пять тощих щенков Савелия Кузьмича. Щенков-Безделин пришелся по душе городничему, они стали приятелями. По истечении некоторого времени с градоначальником на охоте случился неожиданный удар. Савелий Кузьмич, как человек, находивший в последнее время рядом с городничим, неожиданно для себя оказался в начальственном кресле.

Он был человеком недурной наружности и мягкого нрава. Высокого роста, со светлыми волосами, улыбчивым лицом и пристальным взглядом. Почти ничего не задевало его мыслей и чувств, он с легкостью брался за любое дело и тут же бросал его.

Городскими делами этот градоначальник интересовался мало. Зато с большим рвением и усердием занимался разведением собак и строил развалюхи псарни. Все общественные места в городе находились в крайнем запущении, все заборы повалились, а фасады домов покрылись грязью. Но Савелий Кузьмич упорно писал городские указы, касаемые собак и увеличения их поголовья. А когда граждане требовали навести порядок, он вдохновенно обещал все исправить и устроить и тут же забывал обо всем. Город превращался в большой собачий приют: животные гуляли всюду, лежали на грязных мостовых и отчаянно лаяли по ночам.

Когда город перестал вмещать всех собак, они неожиданно куда-то исчезли вместе с градоначальником. Наступила тишина и непривычное спокойствие. Город ждал нового городничего. .