Две подруги

"Красиво ты живешь,

Любезная сестрица! -

Сказала с завистью в гостях у Крысы Мышь. -

На чем ты ешь и пьешь,

На чем сидишь,

Куда ни глянешь - все из-за границы!" -

"Ах, если б, душенька, ты знала, -

Со вздохом Крыса отвечала, -

Я вечно что-нибудь ищу!

Я день-деньской в бегах за заграничным -

Все наше кажется мне серым и обычным,

Я лишь заморское к себе в нору тащу

Вот волос из турецкого дивана!

Вот лоскуток персидского ковра!

А этот нежный пух достали мне вчера -

Он африканский. Он от Пеликана!" -

"А что ты ешь? - спросила Крысу Мышь -

Есть то, что мы едим, тебе ведь не пристало!" -

"Ах, душенька! - ей Крыса отвечала. -

Тут на меня ничем не угодишь!

Вот разве только хлеб я ем и сало!. . ".