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Две подруги

    "Красиво ты живешь,
    Любезная сестрица! -
    Сказала с завистью в гостях у Крысы Мышь. -
    На чем ты ешь и пьешь,
    На чем сидишь,
    Куда ни глянешь - все из-за границы!" -
    "Ах, если б, душенька, ты знала, -
    Со вздохом Крыса отвечала, -
    Я вечно что-нибудь ищу!
    Я день-деньской в бегах за заграничным -
    Все наше кажется мне серым и обычным,
    Я лишь заморское к себе в нору тащу
    Вот волос из турецкого дивана!
    Вот лоскуток персидского ковра!
    А этот нежный пух достали мне вчера -
    Он африканский. Он от Пеликана!" -
    "А что ты ешь? - спросила Крысу Мышь -
    Есть то, что мы едим, тебе ведь не пристало!" -
    "Ах, душенька! - ей Крыса отвечала. -
    Тут на меня ничем не угодишь!
    Вот разве только хлеб я ем и сало!. . ".

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