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Двенадцать

    Поэма
     1
     Черный вечер.
     Белый снег.
     Ветер, ветер!
     На ногах не стоит человек.
     Ветер, ветер -
     На всем божьем свете!
     Завивает ветер
     Белый снежок.
     Под снежком - ледок.
     Скользко, тяжко,
     Всякий ходок
     Скользит - ах, бедняжка!
     От здания к зданию
     Протянут канат.
     На канате - плакат:
     "Вся власть Учредительному Собранию!"
     Старушка убивается - плачет,
     Никак не поймет, что значит,
     На что такой плакат,
     Такой огромный лоскут?
     Сколько бы вышло портянок для ребят,
     А всякий - раздет, разут. . .
     Старушка, как курица,
     Кой-как перемотнулась через сугроб.
     - Ох, Матушка-Заступница!
     - Ох, большевики загонят в гроб!
     Ветер хлесткий!
     Не отстает и мороз!
     И буржуй на перекрестке
     В воротник упрятал нос.
     А это кто? - Длинные волосы
     И говорит вполголоса:
     - Предатели!
     - Погибла Россия! -
     Должно быть, писатель -
     Вития. . .
     А вон и долгополый -
     Сторонкой - за сугроб. . .
     Что' нынче невеселый,
     Товарищ поп?
     Помнишь, как бывало
     Брюхом шел вперед,
     И крестом сияло
     Брюхо на народ?. .
     Вон барыня в каракуле
     К другой подвернулась:
     - Ужь мы плакали, плакали. . .
     Поскользнулась
     И - бац - растянулась!
     Ай, ай!
     Тяни, подымай!
     Ветер веселый
     И зол и рад.
     Крутит подолы,
     Прохожих косит,
     Рвет, мнет и носит
     Большой плакат:
     "Вся власть Учредительному Собранию". . .
     И слова доносит:
     . . . И у нас было собрание. . .
     . . . Вот в этом здании. . .
     . . . Обсудили -
     Постановили:
     На время - десять, на' ночь - двадцать пять. . .
     . . . И меньше - ни с кого не брать. . .

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