Двенадцать

Поэма

1

Черный вечер.

Белый снег.

Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер -

На всем божьем свете!

Завивает ветер

Белый снежок.

Под снежком - ледок.

Скользко, тяжко,

Всякий ходок

Скользит - ах, бедняжка!

От здания к зданию

Протянут канат.

На канате - плакат:

"Вся власть Учредительному Собранию!"

Старушка убивается - плачет,

Никак не поймет, что значит,

На что такой плакат,

Такой огромный лоскут?

Сколько бы вышло портянок для ребят,

А всякий - раздет, разут. . .

Старушка, как курица,

Кой-как перемотнулась через сугроб.

- Ох, Матушка-Заступница!

- Ох, большевики загонят в гроб!

Ветер хлесткий!

Не отстает и мороз!

И буржуй на перекрестке

В воротник упрятал нос.

А это кто? - Длинные волосы

И говорит вполголоса:

- Предатели!

- Погибла Россия! -

Должно быть, писатель -

Вития. . .

А вон и долгополый -

Сторонкой - за сугроб. . .

Что' нынче невеселый,

Товарищ поп?

Помнишь, как бывало

Брюхом шел вперед,

И крестом сияло

Брюхо на народ?. .

Вон барыня в каракуле

К другой подвернулась:

- Ужь мы плакали, плакали. . .

Поскользнулась

И - бац - растянулась!

Ай, ай!

Тяни, подымай!

Ветер веселый

И зол и рад.

Крутит подолы,

Прохожих косит,

Рвет, мнет и носит

Большой плакат:

"Вся власть Учредительному Собранию". . .

И слова доносит:

. . . И у нас было собрание. . .

. . . Вот в этом здании. . .

. . . Обсудили -

Постановили:

На время - десять, на' ночь - двадцать пять. . .

. . . И меньше - ни с кого не брать. . .

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--