-0.7*(-8)^4+0.2*(-8)^3-38
Алгебра
-0.7*(-8)^4+0.2*(-8)^3-38
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= ( - 8 )^3 * ( - 0 , 7 * ( - 8 ) + 0,2 ) - 38 = = ( - 8)^3 * ( 5,6 + 0,2 ) - 38 = = ( - 8)^3 * 5,8 - 38 = = - 512 * 5,8 - 38 = = - 2969,6 - 38 = = - 3007,6
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